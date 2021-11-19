Оказалось, что большинство украинцев выбирают смартфоны на базе Android. На первом месте – Samsung (25,2%), на втором – Redmi (17,7%), четвертое место занимает Xiaomi (14,33%), пятое – Huawei (7,7%). У смартфонов Apple в Украине "бронза" – устройствами на базе iOS в ноябре пользовались 16,4% пользователей Viber.
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Поэтому рейтинг брендов, которые выбирают украинцы, выглядит так:
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- ZTE
- Tecno
- POCO
- Lenovo
- Oppo
Рейтинг самых популярных брендов / Фото Rakuten Viber
Самые популярные модели смартфонов
Если же говорить о популярных моделях смартфонов, то на первом месте смартфон Redmi Note 7. На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.
Отметим, что среди смартфонов из первой десятки было мало моделей 2020-2021 годов выпуска – только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, которые появились на рынке в прошлом году.
Десятка самых популярных девайсов имеет такой вид:
- Redmi Note 7
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 7
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 6A
- Redmi 7A
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
Рейтинг самых популярных моделей смартфонов / Фото Rakuten Viber