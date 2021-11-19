Оказалось, что большинство украинцев выбирают смартфоны на базе Android. На первом месте – Samsung (25,2%), на втором – Redmi (17,7%), четвертое место занимает Xiaomi (14,33%), пятое – Huawei (7,7%). У смартфонов Apple в Украине "бронза" – устройствами на базе iOS в ноябре пользовались 16,4% пользователей Viber.

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Поэтому рейтинг брендов, которые выбирают украинцы, выглядит так:

  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. ZTE
  7. Tecno
  8. POCO
  9. Lenovo
  10. Oppo

Рейтинг брендів
Рейтинг самых популярных брендов / Фото Rakuten Viber

Самые популярные модели смартфонов

Если же говорить о популярных моделях смартфонов, то на первом месте смартфон Redmi Note 7. На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.

Отметим, что среди смартфонов из первой десятки было мало моделей 2020-2021 годов выпуска – только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, которые появились на рынке в прошлом году.

Десятка самых популярных девайсов имеет такой вид:

  1. Redmi Note 7
  2. Apple iPhone 11
  3. Apple iPhone 7
  4. Redmi Note 9
  5. Redmi 9
  6. Redmi 9A
  7. Redmi 6A
  8. Redmi 7A
  9. Redmi Note 8 Pro
  10. Redmi Note 8T

Найпопулярніші смартфони
Рейтинг самых популярных моделей смартфонов / Фото Rakuten Viber