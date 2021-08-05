iOS 15 позволит автоматически удалять блики с фотографий

Apple анонсировала iOS 15 в июне. Сейчас компания дорабатывает операционную систему, которую официально представит в сентябре. В ней появится новая возможность для камер iPhone.

О новой функции компания самостоятельно не объявляла. Ее заметили пользователи сети в последней тестовой сборке операционной системы.

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Что известно

На форуме Reddit пользователь описал ситуацию с фотографией, которую сделал на свой iPhone. На фотографии он обнаружил небольшой зеленый отблеск. Однако когда снова вернулся к снимку через несколько часов, блика уже не было.

Таким образом смартфон, на котором установлена бетаверсия новой iOS 15, автоматически убрал пятно. При этом в галерее также сохранился и первоначальный снимок, на котором отблеск все еще есть.

Фото, сделанное пользователем Reddit в оригинальном виде и после обработки системой iPhone – слева исчезает небольшое зеленое пятно / Фото u/Doubleluckstur

Оказалось, что такой эффект заметил не только автор треда на Reddit, но и другие пользователи. Смартфоны действительно осуществляют автоматическую постобработку в фоновом режиме. Особенность заметили на разных моделях.

iPhone XS,

iPhone 11,

iPhone 12.

Проблема с зелеными бликами на iPhone не новая. Они иногда появляются на вечерних и ночных фотографиях, сделанных камерами Apple. Похоже, компания наконец решила взяться на решение этого вопроса.