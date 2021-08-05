О новой функции компания самостоятельно не объявляла. Ее заметили пользователи сети в последней тестовой сборке операционной системы.
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Что известно
На форуме Reddit пользователь описал ситуацию с фотографией, которую сделал на свой iPhone. На фотографии он обнаружил небольшой зеленый отблеск. Однако когда снова вернулся к снимку через несколько часов, блика уже не было.
Таким образом смартфон, на котором установлена бетаверсия новой iOS 15, автоматически убрал пятно. При этом в галерее также сохранился и первоначальный снимок, на котором отблеск все еще есть.
Фото, сделанное пользователем Reddit в оригинальном виде и после обработки системой iPhone – слева исчезает небольшое зеленое пятно / Фото u/Doubleluckstur
Оказалось, что такой эффект заметил не только автор треда на Reddit, но и другие пользователи. Смартфоны действительно осуществляют автоматическую постобработку в фоновом режиме. Особенность заметили на разных моделях.
- iPhone XS,
- iPhone 11,
- iPhone 12.
Проблема с зелеными бликами на iPhone не новая. Они иногда появляются на вечерних и ночных фотографиях, сделанных камерами Apple. Похоже, компания наконец решила взяться на решение этого вопроса.