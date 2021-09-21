Apple выпустила iOS 15: Какие смартфоны получат обновления и какие изменения ждут новую ОС

Apple начала распространять обновление iOS 15 вечером 20 сентября. Релиз новой версии операционной системы состоялся одновременно с iPadOS 15 и watchOS 8.

Некоторые пользователи уже получили соответствующие уведомления на свои смартфоны. На этот раз каких-то революционных обновлений ждать не стоит. Однако есть и довольно интересные.

Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире

iOS 15: Что нового

В этой версии обновления получили большинство сервисов и приложений компании – Часы, Карты, Погода, Почта, FaceTime, Safari, Камера, Локатор, Центр уведомлений и сами уведомления и многие другие. Обновления касаются как дизайна, так и функций.

Краткий обзор новых функций iOS 15

Приложение для просмотра фото теперь может отображать EXIF-данные после свайпа вверх. Это разнообразная информация о камере, формате фото, разрешении, размере, ISO, фокусном расстоянии, диафрагме и выдержке.

В заметках появилась возможность совместной работы.

В напоминаниях добавили теги для упорядочения.

Для Погоды обновили дизайн, он теперь более информативен.

В Почте появилась новая настройка "защита действий", которая позволит скрыть IP-адрес и другие данные, чтобы защитить собственную конфиденциальность действий.

В приложении здоровья теперь можно делиться данными о вашем состоянии с родными, чтобы они были в курсе и могли вовремя среагировать на изменения.

Обновили интерфейс настроек.

Safari также получил изменения в интерфейсе. Строка адреса и основные элементы управления переместили в плавающее окошко внизу. Перемещение между вкладками осуществляется свайпами по окошку.

В Сообщениях добавлена функция "Отправлено вам". С ее помощью контент, которым с вами поделились в iMessage, будет отображаться в других ваших приложениях – Музыке, Фото, Safari и других.

Центр управления получил новую кнопку "Не беспокоить", которая позволяет выбрать один из заранее определенных алгоритмов действий: Работа, Личное время или Сон.

Оповещения обновились в плане дизайна и информативности, а также получили новые средства взаимодействия.

FaceTime получил функции изоляции голоса от посторонних шумов, пространственный звук, портретный режим с размыванием фона, ссылки для присоединения к конференции, кроме того, теперь приложением можно пользоваться не только на устройствах Apple, но и на Android или Windows, даже через браузер.

Камера научилась распознавать текст. Наведя камеру на какою-нибудь надпись, вы сможете скопировать ее прямо с экрана и вставить в другое приложение.

И прочее.

Какие смартфоны смогут получить iOS 15:

iPhone 6s и 6s Plus;

iPhone SE (1-го поколения);

iPhone 7 и 7 Plus;

iPhone 8 и 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS и Xs Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone 12 mini и iPhone 12;

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения);

Новые функции получат не все

Стоит отметить, что далеко не все нововведения, реализованные в этом апдейте, будут доступны владельцам старых смартфонов. Некоторые возможности появились только на устройствах с A12 Bionic или более новым процессором. Это модели начиная с XS, XS Max и XR. Вероятно это связано с отсутствием в старших поколениях процессоров нейронного чипа нового поколения, который обрабатывает данные большого объема, не обращаясь к интернету.

Возможности iOS 15, которые есть только на относительно новых моделях iPhone:

Новые функции для работы со звуком в FaceTime и портретный режим.

Интерактивная 3D-карта планеты в Картах.

Распознавание текста на фотографиях с последующим копированием и вставкой.

Автономная работа Siri на смартфоне без соединения с Интернетом.

Приближение или отдаление объекта при съемке видео свайпом вверх или вниз.

Добавление ключей от дома или автомобиля в Wallet.

Голосовой ввод на клавиатуре без соединения с Интернетом.

Анимированный фон в приложении Погода с точным позиционированием солнца и облаков.

iOS 15: дата выхода в Украине

Для некоторых пользователей новая ОС уже доступна для загрузки с 20 сентября. Если вы не получили уведомления, проверьте наличие обновления вручную в настройках Вашего устройства.