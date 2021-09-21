Некоторые пользователи уже получили соответствующие уведомления на свои смартфоны. На этот раз каких-то революционных обновлений ждать не стоит. Однако есть и довольно интересные.
Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире
iOS 15: Что нового
В этой версии обновления получили большинство сервисов и приложений компании – Часы, Карты, Погода, Почта, FaceTime, Safari, Камера, Локатор, Центр уведомлений и сами уведомления и многие другие. Обновления касаются как дизайна, так и функций.
Краткий обзор новых функций iOS 15
- Приложение для просмотра фото теперь может отображать EXIF-данные после свайпа вверх. Это разнообразная информация о камере, формате фото, разрешении, размере, ISO, фокусном расстоянии, диафрагме и выдержке.
- В заметках появилась возможность совместной работы.
- В напоминаниях добавили теги для упорядочения.
- Для Погоды обновили дизайн, он теперь более информативен.
- В Почте появилась новая настройка "защита действий", которая позволит скрыть IP-адрес и другие данные, чтобы защитить собственную конфиденциальность действий.
- В приложении здоровья теперь можно делиться данными о вашем состоянии с родными, чтобы они были в курсе и могли вовремя среагировать на изменения.
Обновили интерфейс настроек.
- Safari также получил изменения в интерфейсе. Строка адреса и основные элементы управления переместили в плавающее окошко внизу. Перемещение между вкладками осуществляется свайпами по окошку.
- В Сообщениях добавлена функция "Отправлено вам". С ее помощью контент, которым с вами поделились в iMessage, будет отображаться в других ваших приложениях – Музыке, Фото, Safari и других.
- Центр управления получил новую кнопку "Не беспокоить", которая позволяет выбрать один из заранее определенных алгоритмов действий: Работа, Личное время или Сон.
- Оповещения обновились в плане дизайна и информативности, а также получили новые средства взаимодействия.
- FaceTime получил функции изоляции голоса от посторонних шумов, пространственный звук, портретный режим с размыванием фона, ссылки для присоединения к конференции, кроме того, теперь приложением можно пользоваться не только на устройствах Apple, но и на Android или Windows, даже через браузер.
- Камера научилась распознавать текст. Наведя камеру на какою-нибудь надпись, вы сможете скопировать ее прямо с экрана и вставить в другое приложение.
- И прочее.
Какие смартфоны смогут получить iOS 15:
- iPhone 6s и 6s Plus;
- iPhone SE (1-го поколения);
- iPhone 7 и 7 Plus;
- iPhone 8 и 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS и Xs Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;
- iPhone 12 mini и iPhone 12;
- iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max;
- iPhone SE (2-го поколения);
Новые функции получат не все
Стоит отметить, что далеко не все нововведения, реализованные в этом апдейте, будут доступны владельцам старых смартфонов. Некоторые возможности появились только на устройствах с A12 Bionic или более новым процессором. Это модели начиная с XS, XS Max и XR. Вероятно это связано с отсутствием в старших поколениях процессоров нейронного чипа нового поколения, который обрабатывает данные большого объема, не обращаясь к интернету.
- Возможности iOS 15, которые есть только на относительно новых моделях iPhone:
- Новые функции для работы со звуком в FaceTime и портретный режим.
- Интерактивная 3D-карта планеты в Картах.
- Распознавание текста на фотографиях с последующим копированием и вставкой.
- Автономная работа Siri на смартфоне без соединения с Интернетом.
- Приближение или отдаление объекта при съемке видео свайпом вверх или вниз.
- Добавление ключей от дома или автомобиля в Wallet.
- Голосовой ввод на клавиатуре без соединения с Интернетом.
- Анимированный фон в приложении Погода с точным позиционированием солнца и облаков.
iOS 15: дата выхода в Украине
Для некоторых пользователей новая ОС уже доступна для загрузки с 20 сентября. Если вы не получили уведомления, проверьте наличие обновления вручную в настройках Вашего устройства.