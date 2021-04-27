Также обновление принесет новые параметры конфиденциальности. Правда, функция разблокировки в маске будет доступна только у пользователей, у которых есть смарт-часы Apple Watch Series 3.

К теме В обновлении iOS на 15 пользователей ждет ряд важных функций

Что нового в iOS 14.5

Еще одним важным нововведением станет опция, при которой пользователи смогут контролировать, какие программы будут отслеживать их действия в приложениях и на сайтах.

В обновлении iOS 14.5 появилась поддержка недавно выпущенных трекеров Apple AirTag, что позволяет отслеживать их в приложении Find My.

Что нового в iOS 14.5 / Скриншот

При этом на iPhone 11 и iPhone 12 есть функция точного поиска, которая использует преимущества чипа U1 для обеспечения визуальной, звуковой и тактильной обратной связи.

Обновление также улучшает приложение "Карты" и позволяет делиться вероятным временем прибытия при движении на велосипеде или пешком, а не только на автомобиле.

Улучшены некоторые функции голосового помощника Siri, обновлено приложение "Подкасты". Также добавили поддержку беспроводных игровых контроллеров Xbox Series X | S и Sony PlayStation 5 DualSense.

Обновление уже доступно для всех пользователей iPhone.