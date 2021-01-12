Компания Apple начала распространение iOS 12.5.1. Она уже доступна на старых iPhone и iPad, которые не поддерживают установку iOS 14. Обновление исправляет ошибки в сообщениях о контактах с зараженными коронавирусной инфекцией людьми.

В декабре прошлого года Apple выпустила обновление для старых устройств iOS 12.5 вместе с iOS 14, предназначенное для более актуальной продукции компании. Главное новшество этой версии заключалось в появлении системы сообщений, которая сообщает о контактах с людьми, сдавшими положительный тест на коронавирус, сообщает 24 канал.

Не пропустите Apple лишила iPhone 12 блока зарядки: сколько сэкономила компания

Проблемы обновления iOS 12.5

Оказалось, что в обновлении содержится ошибка, из-за которой в сообщениях о контактах с зараженными коронавирусом людьми некорректно отображался язык профиля. В обновлении iOS 12.5.1 эта проблема была решена, и теперь оно доступно всем пользователям совместимых устройств, сообщает MacRumors.

Новая функция обнаружения контактов с инфицированными людьми доступна в большом количестве стран. Для установки iOS 12.5.1 необходимо в настройках совместимого устройства выбрать раздел "Обновление ПО" и проверить его наличие.

Обновление предназначено для следующих гаджетов Apple:

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPad mini 2;

iPad mini 3;

iPad Air;

iPod touch 6.

Очевидно, для распространения iOS 12.5.1 на все упомянутые модели устройств Apple потребуется некоторое время. Это означает, что в данный момент обновление может быть доступно не всем пользователям.