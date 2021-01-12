Apple выпустила iOS 12.5.1 для старых iPhone и iPad
Компания Apple начала распространение iOS 12.5.1. Она уже доступна на старых iPhone и iPad, которые не поддерживают установку iOS 14. Обновление исправляет ошибки в сообщениях о контактах с зараженными коронавирусной инфекцией людьми.
В декабре прошлого года Apple выпустила обновление для старых устройств iOS 12.5 вместе с iOS 14, предназначенное для более актуальной продукции компании. Главное новшество этой версии заключалось в появлении системы сообщений, которая сообщает о контактах с людьми, сдавшими положительный тест на коронавирус, сообщает 24 канал.
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Проблемы обновления iOS 12.5
Оказалось, что в обновлении содержится ошибка, из-за которой в сообщениях о контактах с зараженными коронавирусом людьми некорректно отображался язык профиля. В обновлении iOS 12.5.1 эта проблема была решена, и теперь оно доступно всем пользователям совместимых устройств, сообщает MacRumors.
Новая функция обнаружения контактов с инфицированными людьми доступна в большом количестве стран. Для установки iOS 12.5.1 необходимо в настройках совместимого устройства выбрать раздел "Обновление ПО" и проверить его наличие.
Обновление предназначено для следующих гаджетов Apple:
- iPhone 5s;
- iPhone 6;
- iPhone 6 Plus;
- iPad mini 2;
- iPad mini 3;
- iPad Air;
- iPod touch 6.
Очевидно, для распространения iOS 12.5.1 на все упомянутые модели устройств Apple потребуется некоторое время. Это означает, что в данный момент обновление может быть доступно не всем пользователям.
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