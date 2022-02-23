Ритуальный комплекс был найден рядом с известным местом времен неолита (3 – 10 тысяч лет до нашей эры), где были расположены своеобразные охотничьи угодья древних людей. Тогда на этом месте ученые обнаружили так называемые "desert kites" – каменные ловушки, куда охотники загоняли животных, во время охоты. Теперь же стало известно, что там была расположена и святыня.

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Фотография ритуального комплекса / Фото Phys

Ритуальный комплекс прошлого

Ритуальному комплексу, говорят ученые, около 9 тысяч лет. Внутри "храма" нашли два резных стоящих камня с антропоморфными фигурами. На одном из них исследователи заметили те же ловушки – "desert kites". Также на камнях были найдены изображения алтаря, очага, морских раковин и миниатюрная модель ловушки для животных.

Археологи уверены, что эта находка представляет беспрецедентную ценность, так как "проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру до сих пор неизвестных неолитических народов". Вероятно, жители этого места были узкоспециализированными охотниками, а каменные ловушки ("desert kites") занимали особое место в их жизни, ведь позволяли выживать в пустыне. Ученые предполагают, что "desert kites" были "центром культурной, экономической и даже символической жизни" людей далекого прошлого.