I/O 2022: Google неожиданно представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Google решила не ждать сливов и откровений от инсайдеров и сама раскрыла свои будущие новинки вместе с их дизайном и некоторыми характеристиками. В частности, показали новые Pixel 7 и 7 Pro.

Такой ранней демонстрации зрители явно не ожидали. В прошлом году, например, компания очень долго тянула с анонсом Pixel 6 и 6 Pro, показав их практически перед презентацией осенью. Поэтому они успели "обрости" огромным количеством слухов и сливов информации.

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Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

О будущих новинках сказали немногое. Новые Pixel 7 и Pixel 7 Pro сохранят узнаваемый дизайн предыдущего поколения, но все же будут визуально отличаться.

Блок камер, представленный горизонтальной полосой, поднимающейся над корпусом, получил новый цветовой акцент. Если раньше камеры черного цвета располагались на таком же черном фоне, сливаясь в одну линию, то теперь они будут окрашены в цвет боковых рамок – как правило, это более светлые оттенки, чем те, которые имеют сами датчики.



Задняя панель Pixel 7 получила изменения в цвете.

У базовой модели камер будет две, а Pro-версия получит три модуля. Конкретных данных о том, какие это будут датчики и сколько мегапикселей у них будет, пока не предоставляют.

Смартфоны будут построены на базе нового поколения фирменного процессора Tensor. Первая его версия дебютировала в прошлом году. По заверению Google, это откроет еще больше возможностей, связанных с фотографиями, распознаванием языка и другими функциями.

Подробный обзор дизайна задней панели смартфона Pixel 7: видео

Подробный обзор дизайна Pixel 7 Pro: видео

Кроме этого, Google назвала цвета новинок:

Pixel 7 выйдет в черном, белом и желтом.

Pixel 7 Pro – в черном, белом и зеленом.

Pixel 7 и Pixel 7 Pro выйдут этой осенью и традиционно будут первыми смартфонами на новой версии Android с номером 13.