Tesla запустила подразделение Advanced Battery Research в рамках партнерства с лабораторией Джеффа Дана, которое считается одним из создателей литий-ионных батарей в 2016 году. Перед группой инженеров во главе с Даном была поставлена задача создать лучшие батареи для электромобилей. С того момента они спроектировали несколько конструкций и зарегистрировали ряд патентов Tesla, а теперь начали делиться подробностями о своих проектах.

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Батареи нового типа

В новой статье описывается химический состав батареи NMC532 на основе никеля, конкурирующей с LFP-аккумуляторами. Разработчики уверены, что новая батарея превзойдет литий-ионные элементы питания и предложит большую плотность энергии, чем литий-железо-фосфатная комбинация. Технически это означает, что Tesla, если прототипы батареи подтвердят все инженерные расчеты, сможет производить электрокары с гораздо большим запасом хода, но с более компактной, а главное более дешевой батареей.

Ячейки NMC532, изготовленные из графита, достаточного для зарядки до 3,80 В, имеют плотность энергии, превышающую плотность энергии LFP-ячеек, и срок службы, значительно превышающий срок службы ячеек LFP при температурах 40, 55 и 70 градусов Цельсия,

– сообщили инженеры в инструкции к статье.

Одно из главных новшеств этой батареи является электролит на базе LiFSI. Этот элемент повышает эффективность и устойчивость нового аккумулятора к рекордным показателям. Батарея, описанная в статье, может прослужить около 100 лет, если температура окружающей среды будет около 25°C. Более конкретные спецификации пока не раскрываются – в ближайшее время ученые продолжат работу над конструкцией, после чего перейдут к тестированию прототипов.

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В апреле этого года аналитики выяснили, что Tesla в сжатые сроки переводит свои электромобили на литий-железо-фосфатные батареи. По данным портала Electreck, сейчас производитель выпускает уже до 50% новых моделей с аккумуляторами вместо литий-ионных элементов питания. Таким образом, Tesla снижает свою зависимость от кобальта – дорогостоящего элемента, необходимого для изготовления популярных батарей, стоимость которого только за последний год выросла в 5 раз.