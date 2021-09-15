Инженеры создали светодиод с самым длинным в мире сроком эксплуатации

Ученые из Китая разработали архитектуру перовскитного светодиода с красным излучением (PeLED). Новая архитектура позволяет минимизировать потери оптической энергии, значительно увеличить эффективность и продолжительность срока службы светодиодов. Модификация уже светит почти в 2,5 раза ярче, а период ее работы длиннее аналогов в 1,75 раза.

Особенностью примененной архитектуры в том, что с ее помощью можно создавать высокопроизводительные светодиоды – эргономичные, с высокой яркостью и продолжительностью работы – для осветительных приборов, дисплеев телевизоров, компьютеров, планшетов, смартфонов и других электронных устройств.

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Светодиоды – это полупроводниковые приборы, создающие оптическое излучение при пропускании через них электрического тока. Перовскитные светодиоды (PeLED) – многообещающие устройства для применения в приборах освещения и дисплеях следующего поколения. Их перспективные характеристики – технологичность и экономичность производства, высокий квантовый выход фотолюминесценции и особая яркость, экологичность.

В то же время широкое практическое применение перовскитных светодиодов задерживается из-за проблемы недостаточно длительной стабильности. Из-за повышения температуры, вызванного джоулевым нагревом, и других причин период непрерывной продуктивной работы PeLED ограничивается часами и даже минутами.

Новые перовскитные светодиоды все меняют

Ученые из Китая разработали архитектуру перовскитных светодиодов с красным излучением и экспериментально установили, что пиковая квантовая эффективность (соотношение вложенной и выводимой энергии) светодиодов с новой архитектурой – 21,2 процента – выше, чем у светодиода с плоской поверхностью. При одинаковом напряжении тока модифицированный светодиод светит почти в 2,5 раза ярче, а продолжительность периода его продуктивной работы в 1,75 раза больше.

Способ получения этих светодиодных устройств отличается простотой и эффективностью, а сами светодиоды имеют большие для этого класса устройств размеры (100 и 400 мм) и имеют значительную пиковую квантовую эффективность – 9,2 и 6,1% соответственно.