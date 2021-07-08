Инженеры создали робота-таракана, которого невозможно раздавить

Специалисты из университетов Цинхуа, Бехайнского (Китай) и Калифорнийского вдохновились именно этим насекомым, но улучшили его природные характеристики, создав робота-таракана. Устройство с почтовую марку способно выдерживать вес, в миллион раз больше, чем его собственный.

Природа часто вдохновляет ученых на новые открытия и разработки. Одной из таких удачных моделей миниатюрных роботов является саранча. Но и тараканы оказались прекрасными образцами: они быстрые, ловкие и имеют достаточно прочный панцирь. Однако, их все равно легко раздавить.

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Робот-таракан

Новый миниатюрный робот-таракан весит меньше одной десятой грамма и способен "выжить", когда на него наступает человек массой примерно в 60 килограммов. Это отличает его от большинства подобных разработок.

На вид творение инженеров похоже на прямоугольный кусок металла. Отчасти так и есть: секрет устойчивости работа к нагрузкам – в простоте его конструкции. Он сделан из тонкого листа поливинилидендифторида – пьезоэлектрического материала, который способен расширяться и сжиматься под воздействием переменного тока. Благодаря этому сжатию-расширению, а также передней ноге и эластичном полимерному слою робот и передвигается, сгибаясь и толкая самого себя вперед со скоростью 20 сантиметров в секунду.

Демонстрация работы нового робота: видео

Он также способен подниматься по пологим склонам, преодолевать препятствия с небольших труб и даже нести грузы, вес которых в шесть раз превышает его собственный, например арахис.

Пока устройство привязано к источнику питания, но в будущем, согласно плану, он будет работать от крошечной батареи.

По мнению инженеров, такие работы могут быть полезны при исследовании малодоступных объектов – мест катастроф, обвалов, стихийных бедствий.