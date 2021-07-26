Инженеры Arm представили пластиковый чип для электроники вместо кремниевого

Arm Holdings и PragmatIC Semiconductor представили первый 32-битный компьютерный чип, который использует пластик вместо кремния в качестве основного материала. Новый подход упростит производство продвинутой электроники – пластик значительно мягче кремния, поэтому может быть легко интегрирован в сложные и гибкие устройства.

Еще одно значительное преимущество такого чипа – энергоэффективность. Микросхема потребляет всего 21 милливатт энергии в час. Авторы проекта описали свою технологию как "самую сложную гибкую интегральную схему, построенную на металлооксидных TFT".

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Роль кремния в микросхемах

TFT – это тонкопленочные транзисторы, которые могут быть установлены на гибкие поверхности.

Кремний выступает в роли главного материала при производстве полупроводниковых микросхем по нескольким причинам.

В первую очередь это связано с тем, что кремний – второй по распространенности элемент на планете, а следовательно он дешев и легко добывается в больших количествах.

Кроме того он одновременно подходит для работы в виде проводника и изолятора энергии – в зависимости от того, что необходимо инженерам.

Однако кроме преимуществ у кремния есть ряд критических недостатков.

Главная проблема – кремний жесткий и хрупкий, поэтому не подходит для производства полностью гибких и способных к скручиванию устройств, например, при производстве умного одежды.

Как пластиковые чипы расширяют возможности конструирования электроники

Новая микросхема PlasticARM лишена недостатков, которые перенимают кремниевые чипы. Британским инженерам удалось запустить простейшие компьютерные процессы на чипе, подложка которого не содержит ни грамма кремния.

Микропроцессор построен на базе чипа ARM Cortex-MO+, поддерживающего архитектуру ARMv6-M. Он поставляется с 18 тысячами логических вентилей и обладает как внутренней памятью, так и контроллером питания.

В ходе серии испытаний инженеры подтвердили, что PlasticARM способен самостоятельно запускать программы из своей внутренней памяти. Будущие версии такой микросхемы могут быть масштабированы до 100 тысяч логических вентилей.

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Разработчики также отметили, что новая микросхема по мощности вычислений заметно уступает классическим процессорам из кремния, но этот недостаток компенсируется нестандартными сценариями применения.

Из-за низкой стоимости пластиковые чипы могут быть использованы для изготовления одноразовых продуктов – например, для умных бутылок с напитками со встроенным чипом, который будет анализировать свежесть содержимого. И таких вариантов применения пластиковых чипов в торговом обороте и производстве продуктов могут быть тысячи.