За многие миллионы лет эволюции растения оптимально приспособились к взаимодействию со светом. Это особенно важно для растений с цветками, опыление которых зависит от заметности окраски. Розы в этом плане крайне характерны, демонстрируя одновременно матовый, бархатистый и насыщенный цвет.

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Изучение лепестков роз под сканирующим электронным микроскопом показало, что поверхность лепестков плотно покрыта наноструктурами ребристой формы. Эти структуры направляют почти весь падающий спектр солнечного света внутрь клеток лепестков, отражая единственный чистый цвет, соответствующий сорту цветов.

Как ученые позаимствовали ценный опыт у растений

Подсмотренное у роз антибликовое покрытие после семи лет исследований воплотилось в антибликовую пленку Phytonics. Благодаря сочетанию микро- и наноструктур она воспроизводит эпидермис лепестков розы на большой площади. Пленка почти полностью подавляет отображение для всех длин волн и углов падения света. Это делает ее намного лучше привычных аналогичных покрытий. В частности, как уже было упомянуто, пленка Phytonics увеличивает мощность солнечных модулей до 10%.

Но такая пленка найдет применение не только в солнечной энергетике. Плакаты, демонстрационные панели, дорожные знаки, мебель, упаковка, фасады зданий и многие другие изделия и конструкции также выигрывают от новой разработки. Пленка обеспечивает антибликовое покрытие для всех типов поверхностей любой кривизны и придает им благородный бархатистый вид.

Среди прочего пленка Phytonics обладает олиофобными свойствами и имеет высокую устойчивость к воздействию окружающей среды, например, ультрафиолетовому излучению, влаге и колебаниям температуры. Она создается с использованием экономического метода рулонной печати и может применяться для всех типов материалов с использованием стандартных процессов ламинирования. Интересно будет увидеть все это на практике. Разработка полностью готова к внедрению в производство.