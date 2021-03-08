Физики из Лаборатории физики движения NASA недавно опубликовали первую общую модель космического корабля, способного перемещаться быстрее скорости света, не нарушая законов физики.

Суть этой гипотетической технологии заключалась не в том, чтобы двигаться быстрее света, а в том, чтобы сворачивать пространство-время таким образом, чтобы "срезать путь".

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Модель реального варп-двигателя

Алексей Бобрик и Джанни Мартире из Лаборатории физики передового движения NASA описали в статье для журнала Classical and Quantum Gravity модель варп-двигателя, который, по их мнению, реально можно будет построить в будущем.

Исследователи отталкивались от идеи физика-теоретика Мигеля Алькубьерре, основанной на уравнениях Ейншетейна. В конце ХХ века он предложил рассмотреть возможность космического аппарата, который сжимает пространство-время перед собой и снова расширяет его позади. Таким образом, корабль может покрывать огромные расстояния за ничтожно малое время.

Однако такой двигатель поглощал бы огромное количество негативной энергии, что делает создание варп-двигателя невозможным или, по крайней мере, очень труднодостижимым делом. Бобрик и Мартире предлагают использовать для сжатия пространства-времени вместо негативной энергии мощную гравитационную силу.

Хитрость заключается в том, чтобы найти способ сжать массу размером с планету в более управляемый размер модуля космического корабля, чтобы затем воспользоваться ее силой притяжения. Построить такой аппарат сегодня все еще невозможно, но однажды, надеются ученые, это произойдет.