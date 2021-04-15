Вместо того чтобы каждый раз пользоваться джойстиком или кнопками, канадские специалисты думают, как сделать экзоскелет автономным.

Интересно Искусственный интеллект открыл ученым картину, скрытую под рисунком Пикассо

На помощь приходит ИИ и камеры

Инженеры из Университета Ватерлоо экспериментируют с новым подходом – оснащением экзоскелета камерами, которые обеспечивают машину визуальными данными, позволяющими действовать автономно. Программа ИИ анализирует эти данные, распознавая лестницы, двери и другие особенности ландшафта.

Для этого исследователи используют проект ExoNet, первую базу данных изображений с носимых камер с высоким разрешением. Эти снимки служат для тренировки алгоритмов глубокого обучения. Их сверточные нейронные сети могут автоматически распознавать различную среду с точностью 73%, несмотря на большую вариативность поверхностей и объектов.

Робо-экзоскелет: смотрите видео

В дальнейшем инженеры собираются заняться повышением точности анализа окружающей среды параллельно со снижением вычислительных затрат и требований к хранению данных. Это важно для автономного функционирования роботизированных экзоскелетов в реальных условиях. В результате экзоскелет должен стать как робомобиль – выполнять задачи без вмешательства человека.

Безопасность пользователя важнее всего, особенно принимая во внимание то, что мы работаем с людьми с двигательными ограничениями. Пользователь экзоскелета всегда будет иметь возможность взять управление на себя, если классификационный алгоритм или контроллер примут неверное решение,

– сказал Брокослав Ласчовски, робототехники из проекта ExoNet

В этом году стартап Sarcos Robotics планирует начать серийное производство экзоскелета для промышленных и оборонных предприятий. Устройство с автономным питанием Guardian XO имеет коэффициент усиления 20 к 1. Другими словами, 90-килограммовый груз в таком экзоскелете ощущается как поднятие 4,5 кг.