Обычно мозговые импланты слишком громоздки для установки, что затрудняло проведение экспериментов над животными при изучении активности мозга. Новая разработка корейских ученых призвана все изменить. Исследователи уверяют, что пациент не чувствует имплант, а сразу начинает реагировать на команды со смартфона.

Источник: KAIST

Предложенный учеными из института KAIST маленький мозговой имплант создан из биосовместимых материалов и снабжен антенной для сбора электромагнитного излучения, которое преобразуется в электрическую энергию. Тем самым батарею импланта можно заряжать удаленно беспроводным способом, не беспокоя подопытное животное и не нарушая непрерывность хода наблюдений.

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Чем особенный корейский имплант

Имплант получил встроенный энергоэффективный чип Bluetooth и два микронных светодиодных источника света на тончайших зондах. Светодиоды на зондах вводятся в заданную зону мозга. Вспышками светодиодов можно управлять через простое приложение на смартфоне. Свет вызывает возбуждение в нейронах-мишенях и заставляет мозг животного реагировать в зависимости от того, какие участки мозга раздражаются.



Небольшой мозговой имплант поможет в лечении заболеваний мозга

Например, во время эксперимента ученые вкололи подопытной крысе с установленным мозговым имплантом кокаин, а затем по команде со смартфона заблокировали его влияние на поведение животного. Подобным способом, верят исследователи, можно будет научиться бороться с нейродегенеративными заболеваниями человеческого мозга и решать массу других задач по восстановлению здоровья людей.

Новые мозговые имплантаты будут незаметны, а управление с помощью программы будет отличаться простотой и интуитивностью. Однако корейским ученым придется конкурировать в этой области с Илоном Маском и его Neuralink, которая также занимается созданием аналогичного устройства и уже представила прототип чипа Link 0.9.