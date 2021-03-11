Национальный научный фонд США (NSF) подготовил для Конгресса США отчет о положении дел по радиотелескопу "Аресибо" в Пуэрто-Рико, который обрушился в прошлом году. Отчет составлен для Конгресса в рамках законодательства, регулирующего финансирование научных проектов.

Предварительная оценка экспертов NSF свидетельствует о том, что очистка территории обсерватории от обломков и остатков радиотелескопа и сопутствующих объектов, а также восстановление экологии среды потребует от 30 до 50 миллионов долларов.

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Что будут делать с разрушенным телескопом " Аресибо"

Это в разы больше, чем годовой бюджет обсерватории в Пуэрто-Рико. Причем часть бюджета обсерватории покрывало NASA, используя гигантский радиотелескоп "Аресибо" как планетарный радар для изучения планет и астероидов, в том числе, тех, которые грозят падению Земли. Но ни в NASA, ни в NSE не имеют денег на очистку территории от обломков радиотелескопа, не говоря уже о создании нового объекта на месте разрушенного.

Строительство на месте "Аресибо" нового радиотелескопа оценивается в сумму более 450 миллионов. Один из возможных проектов предполагает создание решетки из антенн меньшего диаметра – от 9 до 15 метров вместо одного большого 300-метрового. Но Конгресс не выделил деньги даже на демонтаж разрушенного радиотелескопа, так что говорить о строительстве нового пока не стоит.

Подробный отчет о состоянии дел на площадке должен быть подготовлен к сентябрю текущего года, когда в США закрывается очередной финансовый год, а финальная версия будет завершена до конца 2021 календарного года. Но деньги нужны уже сейчас и для завершения очистных работ понадобятся также в 2022 году. За это время, предположительно, может быть принято решение о строительстве нового объекта.