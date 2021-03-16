Когда говорится о шумовом загрязнении самолетами, на ум приходит рев реактивных двигателей, но фюзеляж и крылья тоже создают много шума. Это происходит из-за сложного движения потока воздуха вдоль поверхностей. Самым громким является звук, когда судно медленно летит через плотный воздух на низкой высоте. В рамках проекта передовых авиационных технологий (AATT) NASA ищет решение этой проблемы.

Шум пролетающего низко самолета создает сразу несколько проблем. Он не только мешает людям, но и тратит энергию, которая могла бы пойти на движение самолета. Кроме того, он дорого обходится аэропортам, которые платят сборы в зависимости от уровня шумового загрязнения.

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Разработка бесшумного крыла для авиации

Для того чтобы лучше понять этот феномен, инженеры NASA провели в начале года эксперименты в дозвуковой аэродинамической трубе, испытав версию Quiet-High-Lift новой модели крыла в масштабе 1:10.

Опытный образец состоял из упрощенного фюзеляжа, разрезанного на две части и положенной плоской поверхностью на пол аэродинамической трубы. К нему крепилась подробная копия самолетного крыла вместе с работающими предкрылками и закрылками, а также моделью двигателя и шасси.



Испытания крила для сбора данных / Фото NASA

Все это позволило ученым собрать эмпирические данные, которые затем были загружены в компьютерные модели, которые рассчитывают шумовое загрязнение.

Чего хотят добиться в NASA

Идея заключается в том, чтобы модифицировать компоненты самолетного крыла таким образом, чтобы они были более эффективными с точки зрения аэродинамики, структурной и акустической производительности. Для этого инженеры NASA планируют использовать сплавы с памятью формы.

После завершения испытаний исследователи планируют перейти к экспериментам с моделями в натуральную величину.