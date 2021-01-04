Японские инженеры разработали прототип микропроцессора, который потребляет в 80 раз меньше энергии, чем современные аналоги. Для этого они взяли за основу сверхпроводники, охлажденные до 4,2 градуса Кельвина.

Команда ученых использовала энергоэффективную сверхпроводящую электронную структуру – адиабатический квантовый параметрон (AQFP) – для решения проблемы растущих затрат на электричество. AQFP должен стать кирпичиком для высокопроизводительных микропроцессоров нового поколения, потребляющих крайне мало энергии, пишет EurekAlert.

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Как это работает

Исследователи доказали способность AQFP выполнять высокоскоростные вычисления, разработав первый в мире адиабатический сверхпроводящий микропроцессор – 4-разрядный прототип, который команда назвала MANA (Monolithic Adiabatic iNtegration Architecture).

Испытания MANA доказали, что он способен выполнять все аспекты вычислений, то есть обрабатывать и хранить данные. Также Ученые показали на отдельном чипе, что обработка данных может происходить с частотой 2,5 ГГц, то есть на уровне современной компьютерной технологии. В дальнейшем разработчики намерены повысить это значение до 5 – 10 ГГц.

Схема микропроцессора MANA

Особенности работы процессора с AQFP

Поскольку AQFP собран из сверхпроводников, для работы прототипа его приходится охлаждать до 4,2 градусов Кельвина. Но даже в этом случае он потребляет в 80 раз меньше энергии, чем современные полупроводниковые устройства в компьютерных чипах.

Теперь, когда японские ученые доказали работоспособность архитектуры, они планируют оптимизировать чип и установить его масштабируемость и потенциал быстродействия.