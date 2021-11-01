Помимо лунной станции Lunar Gateway NASA планирует построить базу на поверхности Луны. Пока конкретики относительно базы нет, но некоторые специалисты Международного космического университета (ISU), Илькирш-Граффенстаден, Франция, уже предлагают свои инженерные решения. Например, использовать гигантский Starship HLS, который будет построен специально для посадки и взлета с Луны.

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Предложение использования Starship HLS в качестве лунной базы / Фото Starship1

Подробнее о проекте

Одной из проблем построения базы на поверхности Луны является то, что астронавтам где-то нужно будет жить. Очевидно, что они будут жить на корабле, на котором и прибыли на поверхность. Однако именно Starship является наиболее удобным решением в этой категории, ведь у него огромный объем.

Проект Starship решает следующие проблемы: здоровье экипажа, социальное благополучие, безопасность, связь, энергия, терморегулирование, надежность конструкции и многие другие проблемы,

– говорится в исследовании.

Однако следующий концепт уже предлагает использовать Starship как долгосрочную основную базу. Для этого космический корабль нужно несколько переориентировать – Starship должен лечь на поверхность горизонтально. Для этой задачи предлагается использовать роботизированную систему MOdular RObotic Construction Autonomous System (MOROCAS).

"Уложенные на лопатки" "Старшипы" будут покрыты 5-метровой прослойкой лунного реголита, что значительно увеличит уровень защиты от радиации и ударов микрометеоритов. После этого за работу приступят астронавты, которые должны будут установить изоляцию и другие необходимые элементы, чтобы космический корабль стал комфортным для жизни.

Таким образом, многократный лунный Starship "потеряет крылья", однако сможет служить другим целям – обеспечит существование форпоста человечества на Луне с герметичным объемом около 2500 кубических метров, что значительно больше, чем, например, на МКС.

Именно инженерное решение значительно упростит построение лунной базы, ведь будут использованы имеющиеся технологии без необходимости привлечения новых непроверенных инженерных решений.