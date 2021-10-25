Инженеры Automaton Robotics создали прототип гидравлической роборуки с мышцами и сухожилиями

Польские инженеры из проекта Automaton Robotics сконструировали рабочую гидравлическую роборуку, которая по виду и принципу работы очень похожа на руку человека. Она может двигать пальцами, сжимать их и наклонять кисть, сокращая гидравлические мышцы и натягивая сухожилия.

Польские инженеры уже несколько лет работают над созданием робота, который внешне и функционально будет максимально похожим на человека. Сейчас они сосредоточены над созданием руки, и недавно собрали готовый прототип, имитирующий работу предплечья и кисти.

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Почему сложно создать роборуку

В подавляющем большинстве роборуки человекообразных роботов в движение приводятся электромоторами или гидравлическими приводами, расположенными между двумя частями тела, например, в локте. Люди же функционируют иначе, у нас за движение отвечают мышцы, причем в руках они работают вместе с сухожилиями: мышца сокращается, натягивает сухожилие, проходящее через кольцевые связки, и тем самым заставляет палец сгибаться.

Различные группы ученых уже давно разработали как искусственные мышцы, так и анатомически корректные копии системы связок, сухожилий и пальцев, однако до сих пор вместе их никто не применял. Польские инженеры из Automaton Robotics создали удивительно точную копию человеческой руки.

Роборука от Automaton Robotics: смотрите видео

Как работает роборука созданная польскими инженерами

Части руки двигаются благодаря искусственным мышцам, и тросам (сухожилию). Мышцы основаны на конструкции пневматических мышц, также известных как актуатор Маккибен. Такая мышца состоит из герметичных трубок в плетеной оболочке, которые растягиваются.

Во время подачи газа или жидкости трубка надувается и увеличивается ширина, но из-за того, что волокна плетеной оболочки практически не растягиваются, конструкция уменьшается в длину подобно тому, как сокращаются настоящие мышцы в человеческом теле.

В этой роборуке в "мышцы" подается вода из помпы. Для каждой мышцы используется электрогидравлический клапан, позволяющий регулировать подачу воды и скорость сокращения. Пиковая потребляемая мощность руки составляет 200 ватт, а ее масса – один килограмм.

Инженеры показывали разные версии руки, а в новой итерации обтянули ее полупрозрачным материалом, имитирующим кожу, которая в то же время позволяет видеть работу мышц. Для демонстрации возможностей они показали, как рука достает и удерживает в воздухе семикилограммовую гантель.

Роборука в работе: смотрите видео