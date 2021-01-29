Зазвичай мозкові імпланти надто громіздкі для встановлення, що ускладнювало проведення експериментів над тваринами при вивченні активності мозку. Нова розробка корейських вчених покликана все змінити. Дослідники запевняють, що пацієнт не відчуває імплант, а відразу починає реагувати на команди зі смартфона.

Джерело: KAIST

Запропонований вченими з інституту KAIST крихітний мозковий імплант створений з біосумісних матеріалів і забезпечений антеною для збору електромагнітного випромінювання, яке перетворюється в електричну енергію. Тим самим батарею імпланту можна заряджати віддалено бездротовим способом, не турбуючи піддослідну тварину і не порушуючи безперервність ходу спостережень.

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Чим особливий корейський імплант

Імплант отримав вбудований енергоефективний чіп Bluetooth і два мікронних світлодіодних джерела світла на найтонших зондах. Світлодіоди на зондах вводяться в задану зону мозку. Спалахами світлодіодів можна керувати через простий додаток на смартфоні. Світло викликає збудження у нейронах-мішенях і змушує мозок тварини реагувати в залежності від того, які ділянки мозку подразнюються.



Невеликий мозковий імплант допоможе у лікуванні захворювань мозку

Наприклад, під час експерименту вчені вкололи піддослідної щура з встановленим мозковим імплантом кокаїн, а потім по команді зі смартфона заблокували його вплив на поведінку тварини. Подібним способом, вірять дослідники, можна буде навчитися боротися з нейродегенеративними захворюваннями людського мозку і вирішувати масу інших завдань з відновлення здоров'я людей.

Нові мозкові імплантати будуть непомітні, а управління за допомогою програми відрізнятиметься простотою та інтуїтивністю. Однак корейським вченим доведеться конкурувати в цій галузі з Ілоном Маском та його Neuralink, яка також займається створенням аналогічного пристрою та вже представила прототип чіпа Link 0.9