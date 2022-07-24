Google уволила инженера, утверждавшего, что искусственный интеллект проявил признаки сознания

Компания Google таки уволила инженера, который "обнаружил" у системы искусственного интеллекта LaMDA признаки своего сознания. Об этом рассказал сам бывший сотрудник компании.

В прошлом месяце История Блейка Лемойна широко обсуждалась. Инженер отслеживал поведение LaMDA с осени 2021 года. Лёмойн работал в организации Google for Responsible AI и занимался тестированием алгоритма.

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Громкое заявление Лемойна

Блейк заявил, что искусственный интеллект LaMDA осознает себя как самостоятельную личность и рассуждает о своих правах. Лемойн пытался предоставить руководству Google свидетельство разумности алгоритма.

Он обратился к своему руководству. Вице-президент Google Блез Агера-и-Аркас и глава отдела ответственных инноваций Джен Дженай изучили его доказательства и отвергли их, а самого инженера отправили в оплачиваемый отпуск.

После этого пресс-секретарь Google опроверг факт сознания искусственного интеллекта LaMDA. В официальном заявлении компании утверждается, что нет доказательств разумности ИИ, однако существует немало доказательств, что алгоритм использует исключительно распознавание образов и не может иметь никаких собственных намерений.

Несколько слов о LaMDA

Система LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) была разработана Google как языковая модель, предназначенная для общения с человеком. Платформа расширяет свой лексикон через Интернет и имитирует естественный человеческий язык.

Кстати, задачей инженера Блэйка Лемойна был контроль над лексикой машины – LaMDA не должна позволять себе дискриминирующих высказываний, грубых или ненавистнических фраз.

Сомнения экспертов

Следует упомянуть и о том, что эксперты не поверили в зарождение сознания у искусственного интеллекта Google. Ряд специалистов усомнились в этом, считая, что важнейшим является решение других вопросов: может ли ИИ находиться под влиянием предрассудков и нанести вред в реальном мире и обучаются ли алгоритмы на людях.

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Увольнение

21 июля Лемойн получил электронное письмо от Google, которое сообщило его о прекращении работы в компании. Инженер обсуждает свои дальнейшие шаги с юристами. В заявлении Google для издания The Wall Street Journal говорится, что компания изучила опасения Леймойна и сочла их необоснованными. Также отмечается, что сотрудник "упорно нарушал четкие политики безопасности данных, включающие необходимость защиты информации о продуктах".