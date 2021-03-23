Министерство юстиции США сообщило, что инженер американской компании SpaceX Джеймс Роланд Джонс признал себя виновным по обвинению в инсайдерской торговле в даркнете. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Уголовное дело против Джонса было возбуждено после проведенного ФБР расследования в 2017 году. Хотя Джонса назвали инженером SpaceX, министерство не уточнило, работает ли он там сейчас, работал ли во время совершения преступления.

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Обвинение

По данным ведомства, Джонс под ником MillionaireMike в период с 2016 по 2017 годы покупал и продавал персональную информацию в даркнете: имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования сотрудников неназванной компании или компаний.

В апреле 2017 года тайный сотрудник ФБР предоставил Джонсу якобы "инсайдерскую информацию, связанную с публично торгуемой компанией".

С 18 апреля 2017 года по 4 мая 2017 года Джонс и заговорщик, имя которого не установили, провели множество операций с ценными бумагами на основе этой инсайдерской информации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Джонса в проведении мошеннической схемы по торговле инсайдерскими подсказками в даркнете в обмен на биткоины, что является нарушением федерального закона о ценных бумагах.

Благодаря мошенничеству Джонс заработал 27 тысяч долларов.

SEC не утверждала, что SpaceX каким-либо образом причастна к ситуации, поэтому можно предположить, что информация, которую покупал Джонс, не касалась компании.

Вместе с тем SEC заявила, что это первый случай, когда она приняла принудительные меры в связи с нарушениями законодательства о ценных бумагах в даркнете.

Этот случай показывает, что SEC может и будет преследовать нарушителей закона о ценных бумагах, где бы они ни работали, даже в даркнете,

– заявил директор Регионального офиса SEC в Форт-Уэрте Дэвид Поллер.