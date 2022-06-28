На платформе From Numbers to Names (N2N) можно сравнить лица с изображениями более 170 тысяч человек, проживавших в Европе в начале XX века. Программа, над которой инженер работает с 2016 года, выявит совпадения.

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Как это работает

Для того чтобы попытаться найти своего предка, нужно загрузить любую его фотографию на сайт проекта.

Система выдаст до десяти других фотографий, на которых изображены лица, наиболее похожие на предоставленное пользователем лицо. Создатель отмечает, что не делает никаких утверждений по идентификации на основе программного обеспечения и оставляет это суждение за лицами, использующими сайт.

Нейросеть уже проработала около полумиллиона фотографий, содержащих около двух миллионов человек.

Патт работает с архивами и благотворительными организациями, чтобы получить доступ к еще 700 тысячам изображений, сделанных до и во времена Холокоста.

Кроме того, в N2N начали анализировать видео из архива Стивена Спилберга.

Патт, родившийся и проживающий в Нью-Йорке, решил заняться этим после посещения Музея истории польских евреев POLIN в Варшаве.

Я не мог избавиться от ощущения, что потенциально прошел мимо фотографии члена семьи, даже не подозревая об этом. Я внук тех, кто пережил Холокост, все из Польши,

– говорит Даниэл Патт в интервью изданию The Times Of Israel.

Стены музея POLIN заполнены фотографиями как выживших, так и жертв Холокоста. Патт хотел помочь своей 91-летней бабушке найти фотографии ее ближайших родственников, убитых нацистами.

Хотя программа From Numbers to Names еще не совершенна, она уже использовалась для поиска среди сотен тысяч фотографий, чтобы идентифицировать людей для Мемориального музея Холокоста в США (USHMM). Разработчик хочет сотрудничать с музеями, школами, научно-исследовательскими институтами и другими организациями, занимающимися темой Холокоста.

Программное обеспечение N2N бесплатное и простое в использовании. Судя по всему, оно и дальше будет оставаться некоммерческим.