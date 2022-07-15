Инвесторы "просто кричат и рыдают" в Telegram-чате на фоне падения рынка криптовалют

Издание The Guardian рассказало о появлении в Telegram группового чата "The Bear Market Screaming Therapy Group", где расстроенные падением крипторынка инвесторы делятся своими историями, а иногда просто рыдают, не в состоянии больше кричать.

Более 3300 участников объединил на одной платформе 30-летний инвестор по имени Джулио. Он отказался предоставить источнику свою фамилию, однако предоставил доступ к чату журналистам Guardian.

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"Они уже даже не могли кричать. Они просто рыдали"

Войдя в онлайн-пространство, журналистка Сирин Кале описала, как услышала женский визг "eeeeeeeeee" и рёв чужчины "waahahahah". Также она описывает "вой", "резкие крики боли" и рыдания, похожие на детские.

Проблемы начались в апреле, когда криптовалюты все вместе начали падать. В результате чуть более чем за два месяца биткоин подешевел в 2,5 раза. Биржи и хедж-фонды по всему миру оказываются неплатежеспособными, тогда как цифровые активы во всех областях объявляют о рекордных потерях стоимости. И поскольку рынок продолжает падать, обычные инвесторы, зарабатывавшие деньги на крипте, многие из которых были новичками в инвестировании, испытывают сильный эмоциональный удар.

Сирин Кале пообщалась с несколькими инвесторами-любителями, вложившими большие средства в криптовалюту, а теперь потерявшими деньги. Некоторые из них объясняют, что отправились в эту сферу только потому, что это было популярным трендом.

Один из таких, 29-летний Рой, который в феврале 2021 года начал инвестировать в рекламируемый Илоном Маском Dogecoin.

Сначала он вложил 2500 евро в разные валюты, позже портфель вырос до 8000 евро, далее до 100 000 евро, а затем и до 525 000 евро.

А потом рынок криптовалюты обвалился. Цена биткоина упала с 42 000 фунтов стерлингов в мае 2021 года до 23 000 фунтов стерлингов к концу июня. С тех пор он находился в почти непрерывном свободном падении и сегодня составляет 16748 фунтов стерлингов за один биткойн.

Рой говорит, что его жизнь буквально "обвалилась", потому что он вложил туда всё.

В отчаянии он совершил ряд неудачных ставок. Стоимость его портфолио упала до 20 000 евро, затем до 3 000 евро. Сегодня он имеет всего 300 евро и лечится от зависимости от криптовалюты в Castle Craig, одном из немногих центров в мире, где занимаются такими проблемами. Лечение покрывается страховкой.

Рой стал пить, изолировался от общества, не хочет никого видеть, чувствует себя неудачником и корит себя за то, что не вывел деньги тогда, когда это еще можно было сделать.

Основатель чата в телеграмме говорит, что его "Терапевтическая группа" была открыта, что выразить свою тоску.

У меня было несколько людей, которые жаловались и плакали. Я решил им не запрещать. Мне стало плохо. Они даже не могли больше кричать. Они просто рыдали,

– говорит Джулио.

Криптовалютная индустрия все еще находится в бурном состоянии. И никто точно не знает, есть ли у нее будущее и когда исправится ситуация.