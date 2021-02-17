Последние недели все только и говорят о новой прогрессивной соцсети Clubhouse. Но чтобы приобщиться к ней, просто регистрации будет недостаточно. Для начала действующий участник должен прислать инвайт (то есть, приглашение).

Поэтому на самом деле нет ничего удивительного, что украинцы решили на этом подзаработать – инвайт в Clubhouse уже появились в продаже на площадке OLX.

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Расценки

На OLX можно увидеть объявления, где цены на инвайт колеблются от 250 до 400 гривен. При этом покупателей предупреждают о том, что приложение доступно только для iPhone.

Также продавцы добавляют к описанию товара еще скриншоты переписки с другими покупателями, чтобы доказать, что инвайт – настоящий.

Инвайты для Clubhouse уже продают на OLX / скриншот

Что такое Clubhouse

Это новая соцсеть, основанная экс-разработчиками Google Полом Дэвисон и Сетом Роганом. Сейчас компанию, которой даже не исполнилось года, оценивают в миллиард долларов.

Соцсеть привлекает внимание абсолютно инновационным принципом работы. Здесь никто не пишет публикации, не отправляет текстовые сообщения, здесь лишь общаются вслух. Общение происходит в "комнатах" и "клубах" в онлайн-режиме. Записывать разговоров запрещена правилами сервиса.