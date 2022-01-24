На своей странице в Твиттере Дэн Молл рассказал, что идея принадлежит его жене. Он же оформил ее в концепт и визуализировал.

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Что предлагает идея

Суть идеи заключается в дополнительной опции, которая позволит по желанию указать причину звонка еще до его осуществления.

Человек, который звонит, в отдельном поле прописывает тему по аналогии с электронным письмом.

На другом конце контакт видит на экране своего смартфона помимо привычных элементов – фотографии, имени, номера и кнопок "Принять вызов" и "Отклонить вызов" – текст с причиной звонка.

Таким образом собеседник сможет сразу решить, хочет ли он принять этот вызов.

Особенно полезной такая функция может стать в случае звонков от незнакомых номеров, в том числе различных магазинов, сервисов, некоммерческих организаций, проводящих опросы и тому подобное.

Дэн Молл изобразил концепт на рендерах, использовав для этого персонажей из сериала "Вандавижен", снятом для сервиса Disney+ по мотивам комиксов Marvel. На первых изображениях видим как героиня сериала Моника Рэмбо собирается позвонить своему коллеге Джимми Ву. После нажатия на кнопку вызова, звонок не начинается сразу, как это происходит сейчас. Вместо этого появляется промежуточный экран, где указывается причина звонка.

А так выглядит звонок, который уже начался: на экране указано не только кому Вы звоните, но и указанная Вами тема звонка.

"Приезжаю в Вествью на этой неделе", – такова шуточная тема звонка на концепте Дэна Молла.

Также дизайнер показал как может выглядеть звонок на другом конце. Это все тот же экран с фотографией человека, который вам звонит, и кнопками принятия и отклонения вызова. Однако кроме них на экран также добавляется указанная тема разговора:

"На принимающей стороне вы можете просмотреть тему звонка, введенного абонентом, чтобы решить, хотите ли вы ответить на звонок прямо сейчас", – объясняет Дэн Молл.

При этом автор концепта указывает, что возможность добавлять темы при звонке может быть опциональной.

Функцию можно реализовать для телефонных разговоров, а также и для звонков через мессенджеры.

Он также описывает опцию запрета входящих вызовов без указания тематики.

В целом такой подход к организации телефонных звонков может стать полезным в эпоху стремительного снижения их популярности. Многие люди предпочитают не поднимать трубку от незнакомых номеров, и не последнюю роль в том сыграло большое количество спама и мошенничества.

Повсеместное введение новой функции поможет придерживаться определенного цифрового этикета, ограничивая несогласованные звонки. Например, не нужно будет предупреждать о звонке собеседника – достаточно будет указать тему, а он сам решит, хочет ли прямо сейчас ее обсудить. Конечно же, экстренные ситуации в таком случае не учитываются.

Концепт предполагает и интеграцию с голосовыми помощниками. Например, на запрос позвонить человеку из списка телефонной книги Siri или Google Ассистент спросит: "На какую тему планируете общаться?" После чего позволит также голосом указать желаемый текст.

Концепты показывают интерфейс взаимодействия с этой функцией через голосового помощника Siri на умных часах от Apple. Дэн Молл уже спросил компанию, с кем он может пообщаться о введении такой возможности. Ответа пока нет.