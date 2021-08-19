Список создан Центром выявления террористов (Terrorist Screening Center, TSC), который работает в рамках ФБР. Как пишет источник, в нем 1,9 миллиона имен.

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Черный список ФБР

Список подтвержденных и подозреваемых в терроризме создали в 2003 году. Его началом послужили атаки 11 сентября.

Долгое время существование такой базы данных власти США отрицали, хотя слухи о ней и ходили. Однако в последние годы, как пишет источник, некоторые граждане США начали получать сообщения о том, что они добавлены в "No Fly List".

Данными с базы также пользуются в своей работе Государственный департамент, Министерство обороны, Управление транспортной безопасности, таможенная и пограничная службы, а также международные правоохранительные органы.

Об обнаружении информации TSC в свободном доступе впервые сообщил эксперт по информационной безопасности Владимир Боб Дьяченко – руководитель отдела исследований в области безопасности компании Comparitech. Эта копия, по его словам, не защищена никакими паролями и закреплена за IP-адресом в Бахрейне.

Утечку обнаружили лишь после того, как ее проиндексировали поисковые системы Censys и ZoomEye – 19 июля. Однако между публикацией и индексацией, вероятно, прошло некоторое время. Сервер отключили только через три недели. Успел ли кто-то воспользоваться данными за это время неизвестно.

Каждый блок в базе данных содержал различный набор информации:

Полное имя.

Пол.

Дата рождения.

Гражданство.

Номер паспорта.

Страна его выдачи.

Персональный идентификатор в списке наблюдения TSC.

Индикатор запрета полета.

Как уже отмечалось, в списке находится 1,9 миллиона человек. Однако, по предположениям, это может быть лишь часть базы, ведь доподлинно не известно, сколько в целом имен она насчитывает.

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