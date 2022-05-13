Приложение для смартфона не удается не только обновить, но и заново установить. Сообщается, что проблема была замечена 9 мая. Таким образом Россия может добавить в свой длинный список "побед" еще одну.

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Россия без Chrome

Что интересно, при проверке обновлений магазин приложений показывает доступный для загрузки файл, однако попытки приводят к ошибке, сигнализирующей: "Не удалось установить приложение".

Также пользователи не могут обновить системный компонент Android System WebView, отвечающий за отображение веб-страниц в других приложениях.

При этом Google Chrome не устанавливается только из магазина Google. В случае с App Store процесс производится успешно.

Пользователи уже начали массово ставить негативные оценки приложению в Play Маркете.



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Технологические издания России уже спешно ищут выход из этого затруднительного положения. Кто-то предлагает VPN, заявляя, что отдельным пользователям удалось с его помощью обновить браузер, а другие составляют длинные инструкции с использованием apk-файлов и сторонних приложений. Так, например, издание Rozetked предложило способ из шести шагов. При этом каждое последующее обновление – а такие бывают довольно часто – процедуру придется выполнять заново.

Ошибка загрузки появляется на разных устройствах, работающих под управлением разных версий Android. В одном из случаев браузер обновился на смартфоне Nokia под управлением операционной системы Android 9. При этом Chrome для компьютеров обновляется нормально.

Официального заявления Google по этой теме пока не было.

Стоит отметить, что с 5 мая в Google Play запретили разработчикам в России скачивать и обновлять платные приложения. Компания тогда заявила, что "в связи с нарушениями работы платежных систем, платежная система Google Play приостановила работу для пользователей в России с 10 марта 2022. Это означает, что пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store. В целях соблюдения применимых требований, Google Play блокирует загрузку платных приложений и обновлений к платным приложениям, начиная с 5 мая 2022 года".

При этом Google Chrome полностью бесплатный.