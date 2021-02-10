Компания Starlink открыла прием предзаказов на подключение к системе спутникового интернета для всех желающих. Принимаются в первую очередь те запросы, где у компании есть разрешение на предоставление услуг и соответствующие технические возможности. Количество заявок ограничено, они будут выполняться в порядке текущей очереди.

В Starlink отмечают, что новые слоты на подключение будут появляться вместе с расширением созвездия спутников и доработке наземных узлов. В настоящее время Starlink доступен для ограниченного количества пользователей в каждой зоне покрытия.

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Что делать, если Starlink не работает в вашей стране

Компания рассылает сообщения пользователям, которые оставили свои заявки, но живут за пределами зон покрытия сети, что они могут зарезервировать будущую услугу путем оплаты депозита в 99 долларов до получения ими полного комплекта спутникового оборудования. Предоставление этой услуги позволяет пользователю сохранить свое место в очереди на обслуживание и получение спутникового комплекта в будущем. Это может произойти через шесть месяцев и дольше – в середине и конце 2021 года, а также в начале 2022 года.

Вместе с тем размещение заказа и оплата депозита не гарантирует, что пользователь получит комплект Starlink. Депозит в этом случае будет полностью возвращен.

Сейчас Starlink предлагает свои услуги клиентам на севере США, в Канаде и Великобритании.

Как работает и сколько стоит интернет Starlink

Starlink запустила публичное бета-тестирование спутниковой сети в октябре прошлого года. Цена спутникового интернета для тестеров составляет 99 долларов в месяц, плюс, они должны заплатить за оборудование – терминал и маршрутизатор стоят 499 долларов с доставкой. Заявки с этого года принимаются с условием платной доставки, которая фиксирована и составляет 50 долларов.

Сейчас в составе системы связи в околоземном пространстве находятся более 1000 спутников Starlink. SpaceX обещает, что полноценная система Starlink будет обеспечивать скорость до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд. В январе этого года тестер Starlink сообщил о рекорде скорости загрузки в 190 Мбит/с.

В начале февраля SpaceX сообщила, что количество пользователей спутникового интернета Starlink составляет "более 10 тысяч пользователей в США и за рубежом".

Когда Starlink будет доступен в Европе

В ноябре 2020 года Илон Маск объяснил, что пользователи из европейских стран получат доступ к бета-тестированию сервиса сразу, как только будет получено одобрение европейских регуляторов. Starlink ожидает положительного решения от Евросоюза по этому вопросу в феврале или марте 2021 года.

SpaceX с мая 2019 года выводит на орбиту группы мини-спутников в рамках проекта Starlink. В 2020 году SpaceX планировал покрыть связью Starlink Северную Америку, что в основном удалось, а к концу 2021 года – почти всю планету.