В сравнении скоростей приняли участие Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Для этого использовали сервис Speedtest.

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Что показали тесты

В Канаде разница невелика. Обычный широкополосный интернет обеспечивает среднюю скорость загрузки на уровне 84,24 Мбит/с, тогда как сеть Starlink – 86,92 Мбит/с.

Новой Зеландии повезло больше. Пока пользователи широкополосного доступа получают скорость 78,85 Мбит/с, владельцы Starlink могут загружать данные на скорости 127,02 Мбит/с.

Скорость выгрузки данных в сеть одинакова в обоих случаях: 23 Мбит/с.

Лидером в разнице между скоростями является Великобритания, в которой традиционно наблюдаются проблемы с интернетом. Здесь проводной интернет предлагают со скоростью всего 50,14 Мбит/с, тогда как с Starlink эта цифра составляет 108,3 Мбит/с.

Также уже есть данные о скорости сети в США. Здесь ситуация несколько похожа с Канадой. Небольшая разница всего в 18 Мбит в секунду: 97,23 Мбит/с у широкополосных операторов против 115,22 Мбит/с в Starlink. Скорости выгрузки данных в сеть, соответственно, 13,89 и 17,18 Мбит/с.

Сейчас тестирование продолжается. Компания еще не завершила вывод спутников на орбиту Земли, поэтому еще не вся ее территория покрыта быстрым доступом в сеть.

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