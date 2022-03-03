Вместе с тем в компании подчеркивают, что критическая инфраструктура продолжает работать. Национальная транспортная сеть обеспечивает связь, а услуги фиксированного доступа в интернет и к телефонии предоставляются во всех областях Украины.

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Где интернет работает с перебоями

Из-за повреждений магистральных линий во время боевых действий в Житомирской и Запорожской областях абоненты 12 областных центров ощущают снижение скорости доступа в интернет.

Это следующие области:

  • Херсонская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Винницкая,
  • Запорожская,
  • Николаевская,
  • Львовская,
  • Ивано-Франковская,
  • Волынская,
  • Закарпатской области.

В "Укртелекоме" отмечают, что специалисты компании активно работают над преодолением этого ограничения "в ближайшие один-два дня".