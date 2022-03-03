Вместе с тем в компании подчеркивают, что критическая инфраструктура продолжает работать. Национальная транспортная сеть обеспечивает связь, а услуги фиксированного доступа в интернет и к телефонии предоставляются во всех областях Украины.
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Где интернет работает с перебоями
Из-за повреждений магистральных линий во время боевых действий в Житомирской и Запорожской областях абоненты 12 областных центров ощущают снижение скорости доступа в интернет.
Это следующие области:
- Херсонская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Тернопольская,
- Винницкая,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Волынская,
- Закарпатской области.
В "Укртелекоме" отмечают, что специалисты компании активно работают над преодолением этого ограничения "в ближайшие один-два дня".