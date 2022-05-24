Как все работает

Для использования сервиса Starlink в доме на колесах пользователю нужно оформить стандартное домашнее подключение с привязкой к фиксированному адресу. Следует отметить, что услуга обойдется в дополнительные 25 долларов.

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Кроме того, при использовании спутникового интернета вне дома пользователь будет лишен приоритета на обслуживание, из-за чего связь может быть менее стабильной и быстрой, если пользователь находится в одном из районов с высокой нагрузкой на спутниковую сеть компании.

Также отмечается, что использовать Starlink во время движения транспорта не получится, и сама антенна слишком велика для установки сверху на авто. Ее придется каждый раз ставить на крышу фургона во время стоянки, а затем убирать во время переезда.

Стоимость комплекта Starlink

Сейчас на территории США стоимость комплекта оборудования для подключения к сети Starlink составляет 599 долларов, а ежемесячная плата – 110 долларов. С дополнительной услугой для "мобильных пользователей" цена составит 135 долларов. Несмотря на это, возможность подключения к интернету через сеть Starlink может оказаться полезной, когда нет других вариантов, например во время путешествия по удаленным районам.

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Starlink в Украине

Недавно Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился интересной статистикой, демонстрирующей уровень использования технологии Starlink в Украине – ее предоставил Илон Маск. Речь идет о тысячах ежедневных пользователей.

Согласно данным компании Apptopia, Starlink имеет около 150 000 активных ежедневных пользователей в Украине. Важно отметить, что сегодня в Украине терминалы Starlink работают приоритетно для объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, больницы, сельские советы, пожарные части.