Великобритания одобрила работу спутниковой интернет-службы SpaceX Starlink, а пользователи в стране уже получили первые комплекты для публичного бета-тестирования.

Об этом ресурсу Вusiness Insider сообщил представитель регулятора Ofcom, который в ноябре предоставил аэрокосмической компании Илона Маска разрешение на запуск Starlink.

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Starlink в Великобритании

Жители Великобритании, которые подписались на программу бета-тестирования "Лучше, чем ничего", уже начали получать комплекты Starlink от SpaceX стоимостью 439 фунтов стерлингов (около 16 827 гривен). Ежемесячная плата за тестовую услугу составляет еще 84 фунта (3 219 гривен).

Один из пользователей из сельской местности Девона на юго-западе Англии сообщил, что получил маршрутизатор и терминал для подключения к спутникам в канун Нового года. По его словам, скорость скачивания при интернет-подключении у него ранее составляла всего 0,5 Мбит/с у провайдера British Telecom. Теперь благодаря Starlink она в среднем составляет 85 Мбит/с.

Уже через час после установки мы провели викторину через Zoom с внуками – это было прекрасно,

– сказал он.

SpaceX запустила бета-тестирование Starlink в США в конце 2020 года. Лицензия Великобритании Starlink позволяет конкурировать с традиционными наземными провайдерами интернета вроде BT Group, а также спутниковыми компаниями вроде OneWeb.

В сообщении SpaceX от 26 октября говорится, что пользователи, участвующие в бета-тестировании, могут рассчитывать на скорость от 50 до 150 Мбит/сек. Некоторые пользователи из США заявили, что наблюдают скорость загрузки более 210 Мбит/сек.

Целью Маска в рамках Starlink является предоставление сверхскоростного широкополосного интернета по всему миру с помощью огромного созвездия спутников, которое будет насчитывать несколько тысяч единиц на низкой околоземной орбите.