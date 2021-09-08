Интернет апокалипсис: очередной солнечный шторм может оставить миллионы людей без интернета

Солнечные штормы – обычное дело для нашей звезды. Они происходят довольно часто, однако на самом деле мощные штормы, которые способны повлиять на человечество происходят очень редко. Масштабная солнечная буря может вывести из строя ряд узлов, что повлияет на работу интернета. Это лишит доступа к сети миллионы людей на недели и даже месяцы.

Наша планета постоянно подвергается воздействиям солнечного ветра – своеобразной бомбардировке его частицами. Немалая их часть блокируется благодаря магнитному полю Земли, а все, что пропускается и доходит до нас, оказывает незначительное влияние. Но иногда, примерно раз в сто лет, встречаются настоящие бури.

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Недавно на конференции по связи SIGCOMM 2021 представили отчет, в котором указано, что последствия мощного солнечного шторма для цивилизации могут стать катастрофическими. Ситуация усугубляется тем, что больших событий на Солнце не было именно 100 лет.

Последнее похожее происшествие случилось в 1859 году – тогда из строя вышли телеграфы, что привело к значительным перебоям и нанесло немало вреда. Тогда это было относительно мелкой неприятностью, однако, сегодня такая солнечная вспышка может превратиться в настоящий апокалипсис.

Меня заставила задуматься об этом ситуация с пандемией, которая показала, насколько мир не готов к ней. Есть протоколы эффективного противодействия, и то же самое касается угрозы для интернета. Наша инфраструктура не готова к масштабному солнечному инциденту,

– рассказала Сангити Абду Джиотхи из Калифорнийского университета в Ирвине.

Почему человечество не готово к такой катастрофе

Частично проблема в том, что столь большие солнечные бури (выбросы коронального вещества) действительно довольно редкое явление. Ученые оценивают вероятность их прямого влияния на Землю от 1,6% до 12% за десять лет.

За всю историю наблюдений было зафиксировано всего два таких случая – один в 1859 году, а второй в 1921 году.

Первый, известный также как "Событие Кэррингтона", стал причиной столь мощных геомагнитных нарушений, телеграфные линии вспыхивали, а полярное сияние было заметно даже вблизи экваториальной Колумбии.

Однако с тех пор человечество стало гораздо больше зависеть от глобальной сети, а потенциальный ущерб от мощной геомагнитной бури до сих пор остается неизученным. В своей статье Абду Джиотхи перечисляет основные уязвимые точки.

Хорошая новость в том, что локальным и региональным интернет-соединением мало что угрожает, поскольку волоконно-оптические кабели довольно устойчивы перед геомагнитными штормами. Другое дело – подводные кабели, соединяющие континенты. Они оборудованы ретрансляторами, усиливающими оптические сигналы и расположены на расстоянии примерно 50-150 километров друг от друга. И если один из них выйдет из строя, вся линия может отключиться.

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Что грозит человечеству в случае мощного солнечного шторма

Если в отдельном регионе вместе выйдет из строя достаточно кабелей, то весь континент может оказаться отрезанным от интернета. Страны в высоких широтах – США, Канада или Великобритания – более уязвимы к солнечным штормам, и окажутся офлайн первыми.

Трудно предположить, сколько времени займет ремонт подводных коммуникаций – возможно, недели или месяца. За это время миллионы людей могут потерять доступ к сети, что повлияет как на экономику, так и на жизнедеятельность целых стран.

Экономический ущерб от отключения интернета на один день в США оценивается в 7 миллиардов долларов. Если сеть перестанет работать на несколько дней или даже месяцев – будет катастрофа мирового масштаба,

– отмечает Абду Джиотхи.

Как избежать "Интернет апокалипсиса"

Если человечество не хочет почувствовать последствия мощной солнечной бури, операторам нужно начать серьезно учитывать такую опасность, особенно учитывая расширение глобальной инфраструктуры и зависимости от интернета.

Например, можно начать с прокладки на низких широтах. А также с проведения тестов на устойчивость.

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Когда человечеству ожидать очередной мощный солнечный шторм

Когда начнется следующая большая солнечная буря точно неизвестно. Ученые постоянно наблюдают за активностью солнца, моделируют выбросы плазмы и с определенным уровнем вероятности могут их предвидеть. Однако, наверняка можно будет зафиксировать такую ​​вспышку когда она уже произойдет и от ее начала человечество будет иметь на подготовку только 13 часов.

Стоит отметить, что вероятность значительного влияния в результате мощной солнечной бури уменьшается еще и потому, что выброс коронального вещества должен состояться в зоне направленной в сторону Земли, чтобы она попала под его влияние.