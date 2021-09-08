Наша планета постоянно подвергается воздействиям солнечного ветра – своеобразной бомбардировке его частицами. Немалая их часть блокируется благодаря магнитному полю Земли, а все, что пропускается и доходит до нас, оказывает незначительное влияние. Но иногда, примерно раз в сто лет, встречаются настоящие бури.

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Недавно на конференции по связи SIGCOMM 2021 представили отчет, в котором указано, что последствия мощного солнечного шторма для цивилизации могут стать катастрофическими. Ситуация усугубляется тем, что больших событий на Солнце не было именно 100 лет.

Последнее похожее происшествие случилось в 1859 году – тогда из строя вышли телеграфы, что привело к значительным перебоям и нанесло немало вреда. Тогда это было относительно мелкой неприятностью, однако, сегодня такая солнечная вспышка может превратиться в настоящий апокалипсис.

Меня заставила задуматься об этом ситуация с пандемией, которая показала, насколько мир не готов к ней. Есть протоколы эффективного противодействия, и то же самое касается угрозы для интернета. Наша инфраструктура не готова к масштабному солнечному инциденту,

– рассказала Сангити Абду Джиотхи из Калифорнийского университета в Ирвине.

Почему человечество не готово к такой катастрофе

Частично проблема в том, что столь большие солнечные бури (выбросы коронального вещества) действительно довольно редкое явление. Ученые оценивают вероятность их прямого влияния на Землю от 1,6% до 12% за десять лет.

За всю историю наблюдений было зафиксировано всего два таких случая – один в 1859 году, а второй в 1921 году. Первый, известный также как "Событие Кэррингтона", стал причиной столь мощных геомагнитных нарушений, телеграфные линии вспыхивали, а полярное сияние было заметно даже вблизи экваториальной Колумбии.

Однако с тех пор человечество стало гораздо больше зависеть от глобальной сети, а потенциальный ущерб от мощной геомагнитной бури до сих пор остается неизученным. В своей статье Абду Джиотхи перечисляет основные уязвимые точки.

Хорошая новость в том, что локальным и региональным интернет-соединением мало что угрожает, поскольку волоконно-оптические кабели довольно устойчивы перед геомагнитными штормами. Другое дело – подводные кабели, соединяющие континенты. Они оборудованы ретрансляторами, усиливающими оптические сигналы и расположены на расстоянии примерно 50-150 километров друг от друга. И если один из них выйдет из строя, вся линия может отключиться.

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Что грозит человечеству в случае мощного солнечного шторма

Если в отдельном регионе вместе выйдет из строя достаточно кабелей, то весь континент может оказаться отрезанным от интернета. Страны в высоких широтах – США, Канада или Великобритания – более уязвимы к солнечным штормам, и окажутся офлайн первыми.

Трудно предположить, сколько времени займет ремонт подводных коммуникаций – возможно, недели или месяца. За это время миллионы людей могут потерять доступ к сети, что повлияет как на экономику, так и на жизнедеятельность целых стран.

Экономический ущерб от отключения интернета на один день в США оценивается в 7 миллиардов долларов. Если сеть перестанет работать на несколько дней или даже месяцев – будет катастрофа мирового масштаба,

– отмечает Абду Джиотхи.

Как избежать "Интернет апокалипсиса"

Если человечество не хочет почувствовать последствия мощной солнечной бури, операторам нужно начать серьезно учитывать такую опасность, особенно учитывая расширение глобальной инфраструктуры и зависимости от интернета.

Например, можно начать с прокладки на низких широтах. А также с проведения тестов на устойчивость.

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Когда человечеству ожидать очередной мощный солнечный шторм

Когда начнется следующая большая солнечная буря точно неизвестно. Ученые постоянно наблюдают за активностью солнца, моделируют выбросы плазмы и с определенным уровнем вероятности могут их предвидеть. Однако, наверняка можно будет зафиксировать такую ​​вспышку когда она уже произойдет и от ее начала человечество будет иметь на подготовку только 13 часов.

Стоит отметить, что вероятность значительного влияния в результате мощной солнечной бури уменьшается еще и потому, что выброс коронального вещества должен состояться в зоне направленной в сторону Земли, чтобы она попала под его влияние.