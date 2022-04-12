В Tesla подчеркивают, что для машин повышенной проходимости возможность подруливания задними колесами станет необходимой. Cybertruck ее тоже получит, и компания показала, как это будет работать.

К теме Илон Маск продемонстрировал обновленный электропикап Cybertruck

Впервые о способности электрических внедорожников подруливать колесами задней оси начала активно говорить корпорация General Motors, рассказывая о возможностях своих электрических пикапов Hummer EV.

Что характерно, задние колеса этих машин способны поворачиваться в обе стороны либо уменьшая радиус разворота достаточно габаритной машины, либо позволяя ей прямолинейно двигаться в диагональном направлении. Последний режим движения в стиле "краба" будет полезен и на бездорожье.

Как будет подруливать Cybertruck

Прошлым летом Илон Маск подтвердил, что долгожданный электрический пикап Cybertruck будет подруливать задней осью. Представители клуба владельцев Cybertruck, которые пока не имеют серийных машин, поскольку их производство начнется только в следующем году, порадовали публику новым видео, на котором прототип пикапа совершает маневрирование в цехах нового предприятия Tesla в Техасе, используя подруливание.

Стоит отметить, что угол поворота колес не так велик (на видео его трудно заметить с первого раза), но даже минимальное отклонение от прямой траектории значительно повышает маневренность машины.

Cybertruck подруливает задними колесами: смотрите видео