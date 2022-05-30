Интенсивность зимних штормов достигла пика на 60 лет раньше: как это повлияет на экологию

Группа ученых из Израиля представила тревожную статистику. По их данным, интенсивность зимних штормов достигла уровня, которого ожидали только в 2080 году. Это будет иметь серьезные последствия.

Исследователи установили, что зимние штормы в Южном полушарии становятся более интенсивными, и нарастание их силы происходит быстрее, чем обещали прогнозы. Кроме того, были установлены причины и обнаружены антропогенные корни этого явления.

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Штормы усиливаются

Каждый отдельный такой шторм не сильно влияет на климат. Однако долгосрочный эффект зимних штормов становится очевидным при анализе данных за большой период, объясняет Рэй Чемке из Института Вейцмана.

Совокупный эффект этих явлений значителен: он влияет на перенос тепла, влажности и кинетической энергии в атмосфере, что, в свою очередь, влияет на различные климатические зоны Земли. В частности, они регулируют температуру на полюсах – без них она была бы примерно на 30 градусов ниже.

В целом, пишут ученые, возрастание интенсивности штормов угрожает жителям Южного полушария, хоть и не уточняют, в чем именно опасность.

Ученые выбрали именно Южное полушарие из-за того, что там рост интенсивности штормов выше, чем в Северном. Но если тенденция закрепится, сила зимних штормов повысится и в Северном полушарии.

Проанализировав климатические модели, ученые пришли к выводу, что за последние 20 лет интенсивность штормов нарастает очень быстро и уже достигла уровня, соответствующего прогнозам 2080 года.

Сила ураганов растет быстрее, чем это можно было бы объяснить исключительно внутренними природными причинами. Поэтому исследователи предположили, что этот процесс испытывает влияние внешних факторов, таких как деятельность человека.

Тогда они раскрыли физический процесс, стоящий за повышением силы штормов. Анализ показал, что нарастание вызвано изменениями высотных струйных течений в атмосфере, а климатические модели не могут адекватно отразить эти явления.

Следует отметить, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) недавно опубликовала очередной доклад по климату Земли. Его данные неутешительны: скорость критических изменений климата быстро нарастает.