Intel выпустила рекламу ноутбуков на Windows, в которой прошлась по фанатам Apple
Источник:YouTube
Несмотря на то, что Intel поставляет свои процессоры компании Apple, она продолжает активно рекламировать компьютеры на Windows. На этот раз компания создала рекламу, в которой провела эксперимент с фанатами MacBook.
В ролике собрали поклонников Apple, которые ничего не знают о ноутбуках вне MacBook, и открыли им новый мир устройств на Windows. Сами же процессоры производитель не рекламирует.
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О чем видео
Реклама продолжает убеждать пользователей в том, что ПК на основе процессоров Intel лучшие новых Mac на Apple Silicon. Однако, судя по всему, не очень удачно: видео собрало почти вдвое больше дизлайкив, чем лайков.
Рекламный ролик Intel: видео
- По сюжету компания пригласила на презентацию поклонников продукции Apple, которые, как утверждает сама Intel, обычно интересуются только продукцией Apple.
- Людям показали различные решения, которые сегодня можно встретить на рынке Windows-ноутбуков, но отсутствуют в MacBook. Например, дополнительные экраны, возможность конвертации ноутбука в планшет и прочее.
- Реакция людей подтверждает слова Intel: они действительно не интересуются ничем за пределами экосистемы Apple, ведь их удивляют даже те особенности и функции, которые существуют на рынке годами.
Конечно же, это реклама, поэтому все участники могут быть актерами. Однако явно нельзя исключать и вероятность того, что такие люди действительно могут существовать, пользоваться только продукцией Apple и не интересоваться тем, что происходит у других производителей.Компьютеры в рекламе, конечно же, работают на новой Windows 11, которая вышла сегодня, 5 октября. Система предлагает обновленные интерфейс и "Пуск", виджеты, встроенный Microsoft Teams, улучшенный Microsoft Store и другие обновления.