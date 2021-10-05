Intel выпустила рекламу ноутбуков на Windows, в которой прошлась по фанатам Apple

Несмотря на то, что Intel поставляет свои процессоры компании Apple, она продолжает активно рекламировать компьютеры на Windows. На этот раз компания создала рекламу, в которой провела эксперимент с фанатами MacBook.

В ролике собрали поклонников Apple, которые ничего не знают о ноутбуках вне MacBook, и открыли им новый мир устройств на Windows. Сами же процессоры производитель не рекламирует.

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О чем видео

Реклама продолжает убеждать пользователей в том, что ПК на основе процессоров Intel лучшие новых Mac на Apple Silicon. Однако, судя по всему, не очень удачно: видео собрало почти вдвое больше дизлайкив, чем лайков.

Рекламный ролик Intel: видео

По сюжету компания пригласила на презентацию поклонников продукции Apple, которые, как утверждает сама Intel, обычно интересуются только продукцией Apple.

Людям показали различные решения, которые сегодня можно встретить на рынке Windows-ноутбуков, но отсутствуют в MacBook. Например, дополнительные экраны, возможность конвертации ноутбука в планшет и прочее.

Реакция людей подтверждает слова Intel: они действительно не интересуются ничем за пределами экосистемы Apple, ведь их удивляют даже те особенности и функции, которые существуют на рынке годами.

Конечно же, это реклама, поэтому все участники могут быть актерами. Однако явно нельзя исключать и вероятность того, что такие люди действительно могут существовать, пользоваться только продукцией Apple и не интересоваться тем, что происходит у других производителей.