В ролике собрали поклонников Apple, которые ничего не знают о ноутбуках вне MacBook, и открыли им новый мир устройств на Windows. Сами же процессоры производитель не рекламирует.
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О чем видео
Реклама продолжает убеждать пользователей в том, что ПК на основе процессоров Intel лучшие новых Mac на Apple Silicon. Однако, судя по всему, не очень удачно: видео собрало почти вдвое больше дизлайкив, чем лайков.
Рекламный ролик Intel: видео
- По сюжету компания пригласила на презентацию поклонников продукции Apple, которые, как утверждает сама Intel, обычно интересуются только продукцией Apple.
- Людям показали различные решения, которые сегодня можно встретить на рынке Windows-ноутбуков, но отсутствуют в MacBook. Например, дополнительные экраны, возможность конвертации ноутбука в планшет и прочее.
- Реакция людей подтверждает слова Intel: они действительно не интересуются ничем за пределами экосистемы Apple, ведь их удивляют даже те особенности и функции, которые существуют на рынке годами.
Конечно же, это реклама, поэтому все участники могут быть актерами. Однако явно нельзя исключать и вероятность того, что такие люди действительно могут существовать, пользоваться только продукцией Apple и не интересоваться тем, что происходит у других производителей.