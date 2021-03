Компанию Intel обязали выплатить 2,18 миллиарда долларов по делу о нарушении патентных прав в сфере производства микросхем. Соответствующее решение приняло федеральное жюри присяжных. Это одна из крупнейших компенсаций патентного ущерба в истории.

Суд постановил, что Intel нарушила два патента в области производства микросхем, которые принадлежат компании VLSI Technology LLC, и установила компенсацию в размере 1,5 миллиарда за первый и 675 миллионов за второй. Присяжные также отклонили аргумент Intel о недействительности одного из них из-за того, что он опирается на работу их инженеров.

Реакция Intel

В Intel заявили, что категорически не согласны с решением присяжных. Компания подаст апелляцию и рассчитывает на победу. Юрист компании Уильям Ли заявил, что компания VLSI, которая является истцом, основана четыре года назад и не имеет собственных продуктов. Он утверждает, что ее единственный потенциальный доход – судебные процессы. Ли также пояснил, что часть компенсации получит нидерландская компания NXP Semiconductors Inc., которой принадлежат патенты.

Как отмечают эксперты Bloomberg, NXP Semiconductors Inc. получила патенты в результате поглощений. Один из таких патентов выдали в 2010 году компании SigmaTel Inc., а второй в 2012 году получил производитель полупроводниковых компонентов Freescale Semiconductor Inc. Позже Freescale купила SigmaTel, после чего первую приобрела NXP Semiconductors Inc.

VLSI обвинила Intel в "преднамеренной слепоте". Якобы Intel намеренно не проверила законность использования чужих изобретений в своей продукции. Присяжные не согласились с этим. Если бы они сочли этот аргумент правдивым, судья смог бы утроить сумму компенсации.