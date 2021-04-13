Первая тысяча грузовиков Transporter будет развернута уже в 2023 году – заказчиком выступает Donlen, которая будет управлять транспортным парком.

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Самоходные фургоны с нулевым уровнем выбросов предназначены для решения проблемы доставки "последней мили" (то есть на близком расстоянии) – Intel говорит, что объем такого рода доставки, как ожидается, увеличится на 75-80% до 2030 года благодаря росту онлайновых покупок.

Какие преимущества предлагает платформа от Intel

Система Mobileye, которая ляжет в основу этих фургонов, состоит из 13 камер, трех лидаров дальнего действия, шести лидаров ближнего действия и шести радаров – всем этим оборудованием управляет однокристальная система EyeQ. Система способна обеспечить работу автопилота четвертого уровня – по сути, не нужно никакого участия человека при условии, что транспортное средство работает в заранее определенных зонах. После завершения испытаний эти робомобили-курьеры должны быть полностью беспилотными, без необходимости присутствия "водителя безопасности".



Платформа Mobileye от Intel / Фото Intel

Mobileye, которую Intel купила еще в 2017 году, является одной из наиболее активных компаний по разработке технологий автопилота – она ​​тестирует автономные автомобили в Иерусалиме, а также в условиях более скоростных автобанов в Германии. Компания также сотрудничает с крупными автопроизводителями Ford и Volkswagen.

Что известно о партнере Intel – Udelv

Это стартап, который довольно активно работает в США: тестирует доставку продуктов в Оклахома-Сити и проводит испытания вместе с Walmart в Аризоне. Пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим плоды партнерства Mobileye и Udelv, поскольку робомобили для Donlen будут развернуты в 2023 году – пока еще слишком рано говорить, где именно эти фургоны впервые появятся. В любом случае, уже вскоре компании должны приступить к тестированию своих решений.