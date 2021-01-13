Гендиректор Intel покинет свой пост после многочисленных провалов, ему уже нашли замену
Роберт Свон покинет пост гендиректора Intel после серии провалов. Его заменит глава VMware Пэт Гелсингер. Компания Intel объявила об изменениях в руководстве с 15 февраля.
Об этом сообщается на сайте Intel. Причины смены гендиректора не уточняются. Компания отметила, что это не связано с финансовыми показателями за 2020 год.
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Я очень рад снова присоединиться к Intel и вести ее вперед в это важное для компании время. Начав свою карьеру здесь, я учился у Эндрю Гроува, Роберта Нойся и Гордона Мура. Для меня большая честь вернуться сюда в роли лидера. Я уважаю историю компании и технологии, которые создали мировую цифровую инфраструктуру. Я верю, что у Intel есть потенциал, чтобы дальше влиять на развитие технологий,
– заявил Гелсингер.
О Роберте Своне
Свон возглавлял Intel с января 2019 года. В период его руководства компания ослабила свои позиции на рынке. Кроме этого, производитель потерял одного из своих крупнейших клиентов – Apple, которая сотрудничала с Intel более 15 лет. Apple отказалась от использования чипов Intel в своих компьютерах в пользу собственных разработок на базе ARM.
Критики многократно отмечали, что у Свона нет технического образования. В течение своей предыдущей карьеры он в основном занимал руководящие финансовые должности в Electronic Data Systems, GE Transportation Systems, GE Medical Systems в Европе и других компаниях.
О Пэте Гелсингере
Гелсингер уже ранее работал в Intel. В этой компании началась его карьера, где он дошел до поста первого технического директора и был одним из организаторов конференции Intel Developer Forum, которая стала аналогом WinHEC от Microsoft. После ухода из компании, Гелсингер также успел поработать главным операционным директором и президентом EMC, а с 2012 года занимал должность генерального директора разработчика программного обеспечения VMware. В 2019 году его назвали лучшим генеральным директором США.
Реакция рынка
После новости об отставке Свона акции Intel выросли на 10%. В то же самое время акции VMWare упали на 5%.
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