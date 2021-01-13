Роберт Свон покинет пост гендиректора Intel после серии провалов. Его заменит глава VMware Пэт Гелсингер. Компания Intel объявила об изменениях в руководстве с 15 февраля.

Об этом сообщается на сайте Intel. Причины смены гендиректора не уточняются. Компания отметила, что это не связано с финансовыми показателями за 2020 год.

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Я очень рад снова присоединиться к Intel и вести ее вперед в это важное для компании время. Начав свою карьеру здесь, я учился у Эндрю Гроува, Роберта Нойся и Гордона Мура. Для меня большая честь вернуться сюда в роли лидера. Я уважаю историю компании и технологии, которые создали мировую цифровую инфраструктуру. Я верю, что у Intel есть потенциал, чтобы дальше влиять на развитие технологий,

– заявил Гелсингер.

О Роберте Своне

Свон возглавлял Intel с января 2019 года. В период его руководства компания ослабила свои позиции на рынке. Кроме этого, производитель потерял одного из своих крупнейших клиентов – Apple, которая сотрудничала с Intel более 15 лет. Apple отказалась от использования чипов Intel в своих компьютерах в пользу собственных разработок на базе ARM.

Критики многократно отмечали, что у Свона нет технического образования. В течение своей предыдущей карьеры он в основном занимал руководящие финансовые должности в Electronic Data Systems, GE Transportation Systems, GE Medical Systems в Европе и других компаниях.

О Пэте Гелсингере

Гелсингер уже ранее работал в Intel. В этой компании началась его карьера, где он дошел до поста первого технического директора и был одним из организаторов конференции Intel Developer Forum, которая стала аналогом WinHEC от Microsoft. После ухода из компании, Гелсингер также успел поработать главным операционным директором и президентом EMC, а с 2012 года занимал должность генерального директора разработчика программного обеспечения VMware. В 2019 году его назвали лучшим генеральным директором США.

Реакция рынка

После новости об отставке Свона акции Intel выросли на 10%. В то же самое время акции VMWare упали на 5%.