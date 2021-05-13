Intel рассказала о проекте Enhancing Photorealism Enhancement, который повышает реалистичность видеоизображения. Работу своей технологии, основанной на искусственном интеллекте, компания показала на примере Grand Theft Auto V.

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Как это работает

Изображения улучшаются нейронной сетью, которая добавляет объекты, созданные с помощью обычного рендеринга. В случае с видеоигрой картинку превращают под стиль "Уличная съемка".

Благодаря этому реалистичность визуальной составляющей GTA V удалось поднять в несколько раз. Если не обращать внимание на детали и анимации NPC, создается впечатление, что кадры сняли на улицах какого-то города в США.

В ролике объясняется суть работы технологии и демонстрируется, как меняется изображение: видео

Дизайн объектов и окружения после обработки остались прежними. При этом реалистичность сделала игру гораздо более приземленной и менее яркой.

К сожалению, пока технология очень сырая. Она не способна преобразовывать изображение в играх в реальном времени. Кроме того, результат далек от идеала: наблюдаются ошибки, притормаживания и прочее. Если технологию и внедрят, то произойдет это нескоро.