Компания Intel обнародовала ряд роликов на своем YouTube-канале, в которых сравнивают ноутбуки на базе процессоров Intel с MacBook, работающих на фирменных чипах Apple. Конечно, во всех случаях MacBook проигрывал.

Для съемки в роликах Intel пригласила актера Джастина Лонга, который в прошлом рекламировал MacBook в похожей рекламной кампании для Apple.

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Джастин Лонг называет себя обычным пользователем, который сравнивает возможности ПК и MacBook.

Сравнение ноутбуков на процессорах Intel с MacBook: смотрите видео

О чем ролики

В видео актер рассказывает, что к ноутбуку на базе Intel можно подключить сразу три монитора, а к MacBook – всего один. Также Лонг заметил, что мобильные ПК на базе Intel доступны в различных вариантах дизайна и цвета, тогда как у покупателей MacBook выбора по сути нет.

Кроме того, внимание уделили сенсорному экрану и дополнительному дисплею на некоторых новых ПК на базе Intel. Речь идет об устройствах типа 2 в 1.

Сравнение ноутбуков на процессорах Intel с MacBook: смотрите видео

Напомним, осенью 2020 года компания Apple выпустила первые девайсы на базе фирменной однокристальной системы Apple M1. Это MacBook Pro 13 MacBook Air и та Mac mini. Во время презентации в компании заверили, что M1 – это лучший чип из всех представленных на рынке.

Сравнение ноутбуков на процессорах Intel с MacBook: смотрите видео