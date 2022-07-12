Как начать стрим в Instagram на компьютере

Для прямого эфира можно использовать OBS или Streamlabs. Instagram выдаст URL и ключ стрима, для запуска трансляции нужно нажать кнопку "Создание публикации" и выбрать потоковую передачу.

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Возможности управления трансляцией достаточно широки – автор может ограничить аудиторию стрима, а во время трансляции просматривать комментарии.



Live Producer выдает ключ и ссылку для трансляции в OBS / Фото Instagram

В то же время для видео имеются и определенные ограничения:

разрешение 720×1280 пикселей при частоте 30 кадров в секунду (позднее появится поддержка 60 к/с),

битрейт 2250-6000 Кбит/с,

преимущественное соотношение сторон – 9х16.

Instagram отмечает, что если вы завершите свой стрим в потоковом программном обеспечении до завершения трансляции Live Producer, видео будет продолжаться с отображением последнего кадра, полученного из потокового программного обеспечения. Компания рекомендует пользователям сначала завершить трансляцию в Live Producer, прежде чем завершить трансляцию в программном обеспечении для потоковой передачи, чтобы обеспечить плавное завершение их стрима.

Авторы также могут просматривать, делиться и загружать завершенную трансляцию в Live Archive. Доступ к живому архиву можно получить в мобильном приложении Instagram из вашего профиля.

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Когда функция полноценно заработает

В Instagram не уточнили, когда Live Producer будет доступным всем пользователям. В настоящее время функция тестируется на ограниченном кругу лиц, однако уже в ближайшее время аудитория может расшириться.