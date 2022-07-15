Instagram запускает платные подписки: как это работает и сколько стоит

Генеральный директор Instagram Адам Моссери объявил о запуске новой функции, которая позволит блогерам предлагать платную подписку на свой контент. Рассказываем, сколько она может стоить.

Подписаться можно на обычные публикации, сторис и прямые эфиры. Донат также позволяет общаться в групповом чате с автором.

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Детали обновления

После оформления платной подписки для пользователей появится специальная вкладка "Subscriber Home", где можно будет увидеть материалы, доступные только для них.

При этом в профиле самих подписчиков будет появляться специальный фиолетовый значок с короной, указывающий на поддержку блогера. Судя по всему, его можно будет увидеть только в том случае, если пользователь оставит комментарий под публикацией автора.

Авторы сами устанавливают сумму выплат – 0,99 доллара до 99,99 доллара. При этом Моссери не говорит о том, какой процент этой суммы компания будет забирать себе.



Instagram запускает платные подписки ценой до 100 долларов / Фото Instagram



Instagram запускает платные подписки ценой до 100 долларов / Фото Instagram

По словам Моссери, платформа стремится стать "лучшим местом в интернете для заработка авторов". Гендиректор отметил, что функцию уже успели протестовать несколько блогеров, а теперь она распространяется на большее количество.

Напомним, Instagram сейчас работает над масштабным редизайном новостной ленты, которую хотят сделать больше похожей на TikTok – основной акцент будет сделан на видео, а публикации будут появляться по одной на экран. Судя по всему, позволят публиковать фотографии большего формата, которые могут занимать большую часть дисплея. Когда именно планируется запуск, неизвестно.