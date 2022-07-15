Instagram запускает платные подписки: как это работает и сколько стоит
Источник:Адам Моссери
Генеральный директор Instagram Адам Моссери объявил о запуске новой функции, которая позволит блогерам предлагать платную подписку на свой контент. Рассказываем, сколько она может стоить.
Подписаться можно на обычные публикации, сторис и прямые эфиры. Донат также позволяет общаться в групповом чате с автором.
Интересно Twitter подал в суд на Илона Маска: говорят, что он уничтожает компанию, чтобы создать конкурента
Детали обновления
- После оформления платной подписки для пользователей появится специальная вкладка "Subscriber Home", где можно будет увидеть материалы, доступные только для них.
- При этом в профиле самих подписчиков будет появляться специальный фиолетовый значок с короной, указывающий на поддержку блогера. Судя по всему, его можно будет увидеть только в том случае, если пользователь оставит комментарий под публикацией автора.
- Авторы сами устанавливают сумму выплат – 0,99 доллара до 99,99 доллара. При этом Моссери не говорит о том, какой процент этой суммы компания будет забирать себе.
Instagram запускает платные подписки ценой до 100 долларов / Фото Instagram
Instagram запускает платные подписки ценой до 100 долларов / Фото Instagram
По словам Моссери, платформа стремится стать "лучшим местом в интернете для заработка авторов". Гендиректор отметил, что функцию уже успели протестовать несколько блогеров, а теперь она распространяется на большее количество.Напомним, Instagram сейчас работает над масштабным редизайном новостной ленты, которую хотят сделать больше похожей на TikTok – основной акцент будет сделан на видео, а публикации будут появляться по одной на экран. Судя по всему, позволят публиковать фотографии большего формата, которые могут занимать большую часть дисплея. Когда именно планируется запуск, неизвестно.