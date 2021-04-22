Известно, что пользователи смогут в том числе добавлять собственные слова, которые будут учитываться при фильтрации. Функция станет доступной в нескольких странах в ближайшие недели. А дальше распространится на всех остальных пользователей.

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Что предложит функция

В компании объяснили, что при включении новый алгоритм автоматически фильтрует запросы в личные сообщения пользователя и проверяет текст на наличие оскорбительных слов, фраз и негативных или непристойных эмодзи.

Этот инструмент ориентирован на запросы в личные сообщения, потому что именно здесь люди обычно получают оскорбительные сообщения,

— отметили представители Instagram.

Вся фильтрация сообщений будет выполняться на устройстве пользователя – функция не будет отправлять содержимое сообщений на серверы Instagram для анализа.

Еще более интересно то, что этим обновлением компания также усложнит возможность кому-то, кого вы уже добавили в черный список, связываться с вами снова с помощью новой учетной записи. Благодаря этой функции, когда вы решите заблокировать кого-то в Instagram, у вас будет возможность как ограничить его учетную запись, так и навсегда заблокировать новые учетные записи, которые этот человек может создать в будущем.

Новая функция станет доступна в ближайшие недели в одном из следующих обновлений для iOS и Android. Включить и выключить фильтр можно в специальном разделе настроек конфиденциальности, который называется "Скрытые слова".